APERTURA EN EE. UU.: Los mercados se mantienen estables pese a un PCE subyacente ligeramente más elevado

El S&P 500 supera los máximos de febrero

Panorama inflacionario poco claro respalda los rendimientos de los bonos del Tesoro Wall Street opera con un marcado optimismo este viernes, tras unos datos de inflación “no tan trágicos” que, combinados con expectativas de cerrar acuerdos comerciales clave, atenúan los temores de una espiral inflacionaria impulsada por aranceles. El S&P 500 sube un 0.5%, superando su máximo de mediados de febrero (actualmente en 6172). Otros índices principales también cotizan en positivo (Dow Jones: +0.7%, Nasdaq: +0.5%, Russell 2000: +0.35%). La inflación subyacente del índice PCE aumentó un 0.2% en mayo, llevando la tasa anual al 2.7%, ligeramente por encima de las previsiones. Aunque la inflación general se mantuvo moderada, la rigidez del componente subyacente subraya las dificultades persistentes para reconducir la inflación hacia el objetivo del 2% de la Reserva Federal. Esto refuerza la postura prudente del banco central, reflejada en la reacción del mercado de hoy, con la pausa en la caída del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Volatilidad en los sectores del S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP US100 (H1) El contrato de futuros del índice US100 cae cerca de 100 puntos desde su máximo histórico en 22,787. No obstante, logra recuperar aproximadamente el 50% de la caída. Los indicadores técnicos muestran actualmente una postura mayormente neutral respecto al mercado. Entre ellos, solo la media móvil exponencial de 25 periodos (EMA 25) sugiere un posible sesgo alcista, ya que el precio ha rebotado desde ese nivel. Mientras tanto, el RSI, el MACD y las Bandas de Bollinger no emiten señales direccionales claras — el RSI permanece en el rango 30–70, el MACD se encuentra cercano a la línea de señal, y el precio se sitúa justo en el centro de las Bandas de Bollinger. Sin embargo, no puede descartarse una continuación de las alzas del US100 mientras no ocurran eventos geopolíticos significativos e inesperados y hasta que los datos macroeconómicos clave de la próxima semana redefinan el sentimiento del mercado. Fuente: xStation 5 Noticias corporativas: Nike (NKE.US) sube más de un 15% tras reportar cifras de ventas mejores a lo esperado y recibir múltiples mejoras en los precios objetivo. Los analistas observan señales de recuperación a medida que la empresa avanza en la depuración de inventarios y estabilización de márgenes.

Atlantic Union Bankshares avanza un 1% tras vender una cartera de préstamos inmobiliarios comerciales por 2.000 millones de dólares a Blackstone. La operación permitirá al banco reducir costos de financiación y fortalecer su cartera de valores.

BioCryst (BCRX.US) cae un 1.5% tras vender su negocio europeo de Orladeyo por hasta 264 millones de dólares a Neopharmed Gentili. Los fondos se destinarán a la reducción de deuda y mejora de márgenes operativos.

Li Auto (LI.US) retrocede un 3% luego de recortar su previsión de entregas para el segundo trimestre debido a una actualización temporal del sistema de ventas. No obstante, la empresa reafirmó su confianza a largo plazo con base en el próximo modelo Li i8.

CorMedix se desploma un 18% tras fijar el precio de una ampliación de capital en hasta 13.09 dólares por acción, un 14% por debajo del cierre del jueves. Los fondos se utilizarán para capital de trabajo y proyectos estratégicos.

