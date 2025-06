El peso mexicano se mantiene firme frente al dólar

El peso mexicano opera estable frente al dólar en la última sesión de la semana, consolidando niveles cercanos a máximos de diez meses. La moneda local ha mantenido su fortaleza gracias a un conjunto de factores tanto internos como externos, que siguen atrayendo flujos hacia activos denominados en pesos. Fundamentales internos sólidos respaldan al peso Pese a que la tasa de desempleo en mayo subió marginalmente al 2.7% (desde el 2.6% registrado un año antes), el mercado laboral se mantiene históricamente ajustado, con una alta participación y un empleo que cubre el 97.3% de la fuerza laboral. Este dinamismo del mercado de trabajo sostiene el consumo y los ingresos de los hogares, incluso cuando la economía mexicana registró una leve contracción del PIB en el primer trimestre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil En este contexto, Banxico recortó su tasa de referencia en 50 puntos base hasta el 8%, una decisión ampliamente anticipada por el mercado. A pesar de que la inflación general se sitúa en el 4.51%, el banco central ha optado por una postura cautelosamente acomodaticia, ligando futuras reducciones de tasas a la evolución de los datos macroeconómicos. Esta estrategia permite conservar rendimientos reales atractivos y limitar la volatilidad del peso. Factores externos también impulsan a la divisa A nivel internacional, el dólar ha perdido tracción debido al avance en las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, particularmente en torno a las exportaciones de tierras raras. Asimismo, las declaraciones del presidente estadounidense criticando abiertamente la política monetaria de la Reserva Federal han reforzado las expectativas de futuros recortes de tasas en EE.UU., debilitando al billete verde y fortaleciendo el atractivo del peso mexicano en el mercado de carry trade. Análisis técnico de USDMXN Desde una perspectiva técnica, el par USDMXN se mantiene bajo una tendencia bajista, con una ruptura reciente de la línea de tendencia descendente en gráficos de una hora, sugiriendo una posible reversión de corto plazo. Los niveles a observar son: Resistencia inmediata en 19.0372

Soporte clave en 18.8143 , con un piso más amplio en 18.5893

Las medias móviles de 50 y 200 periodos están en 18.8806 y 19.0109 respectivamente, actuando como niveles dinámicos de referencia.

El RSI se sitúa en 60.5, aún en zona neutral pero con sesgo alcista. Fuente: xStation5.

