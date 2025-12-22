Apertura en EE. UU: optimismo renovado al inicio de la semana

El inicio de la semana arranca con optimismo en la bolsa estadounidense. El sentimiento de los inversores mejora de forma clara y la ausencia de referencias macroeconómicas relevantes permite centrar la atención en anuncios corporativos positivos.

El liderazgo en las alzas entre los índices estadounidenses lo muestra el Russell 2000, cuyos contratos avanzan cerca de un 0,8%. Subidas más moderadas, aunque aún significativas, se observan en el Nasdaq 100, el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average, donde el avance se limita a alrededor de un 0,4%.

Nasdaq 100 (D1)

Fuente: xStation5

Los compradores lograron romper la formación RGR, defendiendo el nivel FIBO 50 y la media móvil exponencial de 100 períodos (EMA100). El siguiente objetivo se sitúa en torno a los 25.900 puntos, nivel que debe superarse para intentar un testeo de máximos históricos en el gráfico.

Si la oferta busca retomar la iniciativa, sería necesario un rápido retorno por debajo de FIBO 38,2, desde donde podría intentarse una ruptura a la baja de la EMA100 para profundizar la corrección.

Noticias corporativas

Clearwater Analytics (CWAN.US) : La valoración de la compañía sube más de 8% tras anunciarse que un fondo de private equity adquirirá el proveedor de software por USD 8.500 millones .

Rocket Lab (RKLB.US) : La empresa de tecnología orbital y cohetes avanza más de 4% en la apertura luego de adjudicarse un contrato para construir 18 satélites , el mayor contrato individual en su historia.

AngloGold Ashanti (AU.US) : El repunte de los metales preciosos impulsa las valoraciones de las compañías mineras y joyeras , con alzas superiores al 4% .

Warner Bros. Discovery (WBD.US) : La acción sube más de 3% en la apertura tras informarse que Netflix recibiría un préstamo por USD 59.000 millones para adquirir la compañía.

NVIDIA (NVDA.US) : El gigante de chips e inteligencia artificial anunció que el primer lote de procesadores H200 para exportación llegará a China antes de finales de febrero de 2026 . La acción avanza cerca de 1,5% .

Carnival (CCL.US): La operadora de cruceros publicó resultados muy por encima de las expectativas, con un BPA al cierre del año de USD 0,34 frente a los USD 0,25 esperados. Esto derivó además en recomendaciones positivas de bancos de inversión, impulsando la acción con alzas cercanas al 8% en la apertura.

