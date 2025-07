APERTURA EN EE. UU.: Tesla se desploma, mientras Google refuerza el optimismo sobre la IA (24.07.2025)

Wall Street arranca la jornada sin rumbo claro, ya que los resultados empresariales tiran de los índices en direcciones opuestas. El S&P 500 y el Nasdaq suben un 0,3 % respecto al cierre de ayer, gracias al sólido y tranquilizador informe de Alphabet (+1,4 %), que contrarresta la decepción de Tesla (–9 %). El Dow Jones cae un 0,3 % lastrado por la venta masiva de acciones de IBM, mientras que el Russell 2000 pierde un 0,5 % tras la sorpresiva contracción en el PMI manufacturero de julio. PMIs mixtos: señales divergentes La actividad empresarial en EE. UU. se aceleró con fuerza en julio, con el PMI compuesto de S&P Global alcanzando 54,6, su nivel más alto del año, impulsado por el sector servicios. Aunque el output general aumentó, la producción industrial se desaceleró y los nuevos pedidos en manufactura cayeron ligeramente, afectados por la caída de exportaciones y el impacto de los aranceles, lo que refleja dudas sobre la sostenibilidad de la recuperación. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El empleo creció por quinto mes consecutivo, liderado por la contratación en servicios, mientras que la industria redujo personal. Las presiones inflacionarias se intensificaron, con los precios de bienes y servicios registrando una de las mayores subidas mensuales desde 2022, impulsadas por tarifas y costes laborales. Big Tech: reacciones opuestas Los resultados de ayer de los Magnificent 7 dejaron al mercado dividido: Tesla registró una caída del 12 % en ingresos trimestrales hasta 22.500 millones de dólares , afectada por una baja del 13 % en entregas de vehículos , en medio de una competencia feroz y desafíos en precios. El BPA ajustado bajó a $0,40 , por debajo de las expectativas.

Alphabet (Google) sorprendió al alza: los ingresos subieron un 14 % interanual hasta $96.430 millones, impulsados por Google Services. Las búsquedas crecieron un 12 % hasta $54.190 millones, YouTube Ads un 13 % a $9.800 millones, y el área de nube aumentó un impresionante 32 %, alcanzando $13.620 millones, el nivel más alto desde el 3T 2024. Nasdaq-100 (Gráfico H4) Pese a la presión vendedora al inicio, los compradores del Nasdaq recuperaron el contrato US100 por encima de la media móvil exponencial de 10 periodos (EMA10), frenando la caída justo por encima del soporte clave en 23.275. No obstante, el contrato aún baja un 0,1 %, con la expectativa de los resultados de Intel como posible catalizador. A corto plazo, un fuerte rompimiento alcista parece improbable hasta conocerse el resto de resultados de los Mag7. Fuente: xStation5 Noticias corporativas American Airlines superó expectativas con ingresos de $14.400 millones y BPA ajustado de $0,95 (vs. $0,77 esperados), gracias a la fuerte demanda internacional y premium, junto con menores precios de combustible. Sin embargo, la guía para el 3T fue débil , anticipando una pérdida de $0,10–$0,60 por acción , lo que hizo caer la acción un 7,9 % .

Blackstone superó previsiones con un BPA ajustado de $1,21 e ingresos de $3.070 millones (+22 % interanual). Es su cuarto trimestre consecutivo batiendo expectativas , aunque el tono conservador limita las subidas ( +3,4 % ).

Community Health Systems reportó una pérdida de $0,05 por acción , peor de lo previsto, aunque los ingresos de $3.130 millones superaron en un 3 %. Anunció la venta de activos de laboratorio ambulatorio a Labcorp por $195 millones en efectivo . La acción se desplomó un 30 % .

Dow Inc. presentó una pérdida de $0,42 por acción , mayor a la esperada, con ingresos de $10.100 millones . Recortó su dividendo en un 50 % , emitió una guía débil para el 3T y anunció cierres de plantas y 800 despidos en Europa . La acción cayó un 13,8 % .

Honeywell superó previsiones con un BPA ajustado de $2,75 y crecimiento del 8 % en ingresos , pero la acción cayó un 4,7 % por presiones de márgenes y planes de escisión en tres empresas cotizadas para 2026.

IBM batió en ingresos ( $16.980 millones ) y BPA ajustado ( $2,80 ), pero los ingresos por software ( $7.390 millones vs. $7.410M esperados ) decepcionaron, afectando al crecimiento del segmento. La acción perdió un 8,4 % .

UnitedHealth bajó un 2 % tras confirmar una investigación del Departamento de Justicia por posible fraude en la facturación de Medicare, relacionada con diagnósticos inflados para obtener mayores reembolsos. La empresa coopera y revisa el caso con auditores externos. _________ 📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "