Canadá eliminará aranceles sobre productos de EE. UU. 🔔 El USDIDX pierde 1%

Canadá aplicará una exención arancelaria a muchos bienes estadounidenses en el marco del USMCA y eliminará los aranceles de represalia sobre numerosos productos procedentes de Estados Unidos.

Para los activos de riesgo, como las acciones y las criptomonedas, esta es otra noticia positiva después del discurso dovish de Powell en Jackson Hole —pero no lo es para el dólar estadounidense.

También es una señal de que los efectos negativos e inflacionarios de los aranceles podrían ser más débiles, lo que hace que los recortes de tasas de la Fed sean "menos riesgosos" desde la perspectiva de la Reserva Federal.

Fuente: xStation5

