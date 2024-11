Apertura USDCLP 08.11.2024

Apertura del Tipo de Cambio: Leve Alza en Línea con la Recuperación del Dólar Index La apertura del tipo de cambio local apunta a un leve incremento, en sintonía con la recuperación del Dólar Index registrada esta mañana. La volatilidad ha sido un factor clave en la semana, impulsada principalmente por los efectos de las elecciones en Estados Unidos y su impacto en los mercados globales, con una fuerte incidencia en el índice dólar, el mercado chino y el cobre. Factores Clave en la Volatilidad del Tipo de Cambio Elecciones en Estados Unidos y Reserva Federal: Durante la jornada electoral, el dólar experimentó alzas significativas, que fueron revertidas posteriormente.

La postura del presidente de la Reserva Federal, reafirmando su compromiso con el mandato hasta el fin de su periodo y su plan de control de inflación, influyó en el retroceso del Dólar Index ayer, después de asegurar que no renunciará ante una eventual petición del presidente electo, Donald Trump. Economía China y Estímulos Monetarios: China, relevante para la valorización del peso chileno, anunció un paquete de estímulos por 1,4 billones de dólares . A pesar de las expectativas del mercado, el enfoque del paquete decepcionó, ya que no abarca la crisis inmobiliaria en el país.

. A pesar de las expectativas del mercado, el enfoque del paquete decepcionó, ya que no abarca la crisis inmobiliaria en el país. La falta de apoyo directo al sector inmobiliario ha generado caídas de más del 4% en el índice de China y ha impactado en la cotización del cobre, que registra fuertes bajas hoy. Inflación en Chile y Política Monetaria del Banco Central: Los datos de inflación en Chile reflejan una subida del IPC de 1% en octubre , comparado con el 0,1% de septiembre. Este resultado desafía las expectativas de control inflacionario del Banco Central, incluso tras las bajas de tasas.

, comparado con el 0,1% de septiembre. Este resultado desafía las expectativas de control inflacionario del Banco Central, incluso tras las bajas de tasas. La inflación resistente ha fortalecido al peso chileno antes del inicio de la sesión de cotizaciones en el mercado de divisas, planteando dudas sobre la efectividad de la política monetaria actual. Perspectivas para el Tipo de Cambio Local Escenario Bajista : Si la economía china muestra signos de recuperación y el precio del cobre repunta, el tipo de cambio local podría retroceder hacia los 940 pesos , tras atravesar niveles clave en los 945.

Escenario Alcista: Si el dólar sigue fortaleciéndose y persisten las caídas en los índices asiáticos, el tipo de cambio podría superar nuevamente los 950 pesos, reforzando la presión al alza sobre el peso chileno. Este contexto de alta volatilidad mantiene a los mercados atentos a nuevos catalizadores internacionales, mientras las expectativas de estabilidad y crecimiento económico local enfrentan desafíos tanto externos como internos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil USDCLP M15 Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "