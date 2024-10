Apertura USDCLP 10.10.2024

La inflación en EE. UU. como protagonista: ¿Se acerca la economía al objetivo del 2%? Hoy, la atención de los mercados financieros está puesta en el dato de inflación que se publicará en la mañana desde Estados Unidos. Este informe será clave para determinar si la economía estadounidense se encamina hacia la meta del 2% de inflación anual, un objetivo que los banqueros centrales han mantenido como punto de referencia en los últimos meses. FOMC y posibles bajas en las tasas de interés Las expectativas de una posible reducción gradual de las tasas de interés han cobrado fuerza tras la publicación de las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Ayer, el comité dejó entrever que la Reserva Federal podría comenzar a reducir las tasas en futuras reuniones, dependiendo de la evolución económica. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre los factores que respaldan esta proyección se encuentra la fortaleza del mercado laboral, que continúa en expansión. Los datos de empleo conocidos la semana pasada mostraron una economía sólida, lo que genera expectativas de que la Fed podría tener margen para empezar a flexibilizar su política monetaria. Expectativas de inflación y su impacto en el dólar El mercado espera que la inflación interanual se sitúe en torno al 2,3%, una cifra que se considera fundamental para aliviar la presión sobre el dólar en los mercados internacionales. Si los datos de inflación se alinean con esta expectativa o incluso resultan más bajos, se podría ver un respiro en la fortaleza del dólar, lo que podría generar un escenario favorable para las monedas emergentes y los activos de riesgo. Datos de empleo y solicitudes por desempleo Además del dato de inflación, hoy también se conocerán las nuevas solicitudes de beneficios por desempleo correspondientes a la primera semana de octubre. Se anticipa un ligero aumento a 231 mil nuevas solicitudes. Si estas cifras resultan superiores a lo esperado, podría interpretarse como un signo de enfriamiento en el mercado laboral, lo que complicaría aún más las decisiones de la Fed sobre las tasas de interés. Por el contrario, un reporte en línea o por debajo de lo proyectado respaldaría las expectativas de que la economía sigue fuerte, reduciendo la presión para nuevos ajustes en la política monetaria. El cobre se mantiene estable en espera de datos económicos A pesar de las inyecciones de capital en China y el reciente repunte de la economía del gigante asiático, el cobre se ha mantenido estable a la espera del dato de inflación de EE. UU. El metal, que ha sido muy sensible a los movimientos macroeconómicos globales, podría experimentar volatilidad una vez que se publiquen los resultados. Impacto en el tipo de cambio La evolución del tipo de cambio dependerá en gran medida de los datos que se publiquen hoy. Si la inflación resulta ser mayor a lo esperado y las solicitudes de desempleo muestran debilidad, es probable que el dólar se fortalezca, llevando el tipo de cambio hacia los $940 o incluso $951 en el corto plazo. En cambio, si las publicaciones se alinean con las expectativas del mercado, podríamos ver una caída en el tipo de cambio, acercándose nuevamente a los $926. La jornada de hoy será determinante para la política monetaria de EE. UU. y su impacto en los mercados globales. USDCLP M15 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5

