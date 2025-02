Apertura USDCLP 13.08.2024

El dólar se mantiene estable mientras los mercados esperan el IPC de EE.UU.; el cobre retrocede tras datos decepcionantes de China El dólar internacional comenzó la jornada cotizando sin mayores movimientos, en un contexto en el que los operadores se mantienen a la espera de la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) en Estados Unidos, programado para mañana miércoles. Este dato será clave para determinar las futuras decisiones de la Reserva Federal respecto a las tasas de interés. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, el cobre volvió a experimentar una jornada bajista, registrando una caída superior al 0,7%. Esta disminución en el precio del metal rojo se debe principalmente a los datos decepcionantes publicados por el gobierno chino, que generaron preocupaciones sobre la demanda futura de materias primas. Durante la jornada, se anticipa que el dólar podría experimentar cierta volatilidad con la publicación del índice de producción industrial (IPP) en EE.UU., un indicador adelantado de la inflación en el mercado. Un IPP más bajo de lo esperado podría debilitar al dólar, mientras que un dato extremadamente débil podría reavivar los temores de una posible recesión en la economía estadounidense. En cuanto al cobre, es probable que la tendencia bajista continúe, ya que los analistas están a la espera de una serie de datos que el gobierno chino publicará este miércoles. Además, se llevará a cabo una conferencia del Instituto Nacional de Estadísticas de China, donde se espera que se revelen pistas sobre posibles estímulos para impulsar la economía del gigante asiático. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "