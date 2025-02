Apertura USDCLP 14.08.2024

Tipo de cambio Sube Tras Datos de Inflación en EE.UU. en Línea con las Expectativas; Huelgas en Minera Escondida Impulsan al Cobre El dólar internacional comenzó la jornada con leves caídas, pero se fortaleció después de que los datos de inflación en Estados Unidos se situaron en un 2.9% interanual, en línea con lo esperado. Este dato mantiene la expectativa de que la Reserva Federal podría considerar futuros recortes de tasas de interés, pero no ofrece señales claras de un cambio inmediato en la política monetaria, lo que ha dado impulso al dólar en los mercados internacionales. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En consecuencia, el USD/CLP ha subido, moviéndose hacia los $937 pesos por dólar, al fortalecerse el dólar tras la publicación de los datos de inflación. Este fortalecimiento del dólar refleja la percepción de que la inflación, aunque contenida, sigue siendo un desafío para la Reserva Federal, que podría mantener una postura cautelosa en cuanto a los recortes de tasas. Por otro lado, el cobre continúa con una jornada alcista, registrando un aumento cercano al 0.58%, impulsado por las huelgas en la mina Escondida de BHP, que produce casi el 5% del cobre mundial. La amenaza de interrupciones en la producción ha generado preocupación en el mercado, lo que ha respaldado los precios del metal rojo. En este contexto, el tipo de cambio en Chile podría seguir fortaleciéndose si el dólar internacional mantiene su tendencia alcista. La estabilización de la inflación en Estados Unidos en torno al 2.9% sugiere que la Reserva Federal podría optar por un enfoque prudente, lo que mantendría la presión sobre el dólar. Esto podría llevar el tipo de cambio hacia los $937 pesos por dólar. Sin embargo, si el cobre sigue en alza debido a las tensiones en la oferta global, podríamos ver un soporte adicional para el peso chileno, aunque el dólar fuerte podría limitar este efecto. Fuente: xStation 5

En conclusion, el tipo de cambio abre al alza durante la jornada de forma muy moderada, ubicandose en los 933.

