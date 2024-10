Apertura USDCLP 15.10.2024

El USDCLP inicia la jornada con una tendencia alcista El par de divisas USDCLP ha iniciado la sesión con una apreciación significativa, cotizando en 931 pesos por dólar, un movimiento que refleja la volatilidad en los mercados internacionales, particularmente la caída de más del 2% en las bolsas chinas. Este retroceso en el mercado chino fue provocado por el anuncio de un nuevo impuesto a los superricos, lo que ha generado incertidumbre entre los inversores y ha impulsado la demanda por activos más seguros como el dólar estadounidense. Factores clave detrás del movimiento del USDCLP: Mercado chino : La caída del mercado chino tras el anuncio de impuestos a los superricos ha aumentado la aversión al riesgo, favoreciendo al dólar como activo refugio.

: La caída del mercado chino tras el anuncio de impuestos a los superricos ha aumentado la aversión al riesgo, favoreciendo al dólar como activo refugio. Tendencia lateral en el mediano plazo : A pesar del reciente movimiento alcista, el USDCLP ha mostrado una tendencia más lateral en semanas recientes, lo que sugiere que el tipo de cambio podría mantenerse dentro de un rango en el corto plazo.

: A pesar del reciente movimiento alcista, el USDCLP ha mostrado una tendencia más lateral en semanas recientes, lo que sugiere que el tipo de cambio podría mantenerse dentro de un rango en el corto plazo. Expectativas sobre la política monetaria de EE. UU. : Los últimos datos de inflación y empleo en EE. UU. han modificado las expectativas del mercado respecto a la Reserva Federal. Se espera que los recortes de tasas de interés ocurran de manera más gradual, lo que respalda la fortaleza del dólar.

: Los últimos datos de inflación y empleo en EE. UU. han modificado las expectativas del mercado respecto a la Reserva Federal. Se espera que los recortes de tasas de interés ocurran de manera más gradual, lo que respalda la fortaleza del dólar. Discursos del FOMC: Los comentarios de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) programados para hoy podrían generar volatilidad adicional en el tipo de cambio, dependiendo de si refuerzan o moderan las expectativas sobre la política monetaria. Proyecciones a corto plazo para el USDCLP: Resistencia en 935 pesos : El tipo de cambio ha encontrado resistencia en el nivel de 935 pesos por dólar , una barrera clave que, de superarse, podría abrir paso a nuevos objetivos.

: El tipo de cambio ha encontrado resistencia en el nivel de , una barrera clave que, de superarse, podría abrir paso a nuevos objetivos. Próximo objetivo en 945 pesos: Si el dólar continúa fortaleciéndose frente al peso chileno, el siguiente objetivo técnico para el par de divisas se sitúa en 945 pesos por dólar. En resumen, el comportamiento del USDCLP dependerá de cómo evolucione el apetito por el riesgo a nivel global, especialmente en relación con los desarrollos en China y las señales de política monetaria en Estados Unidos.

