Apertura USDCLP 17.09.2024

El dólar continúa en mínimos mientras se espera decisión de la FED El dólar internacional sigue debilitándose, alcanzando mínimos del año, mientras los mercados anticipan la primera reunión de la Reserva Federal (FED) en la que se espera un recorte de tasas de interés. La inflación que ha afectado a la economía estadounidense ha llevado a los inversores a asumir con mayor probabilidad que la FED implementará un recorte de hasta 50 puntos base, lo que ha contribuido a la presión bajista sobre el billete verde. El cobre cotiza plano en una jornada tranquila Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por su parte, el cobre se mantiene estable en una jornada sin grandes movimientos, debido al feriado en China, que mantiene cerrados los mercados por segundo día consecutivo. A pesar de la falta de volatilidad, el metal rojo ha consolidado las alzas obtenidas en semanas previas, respaldado por el anuncio de nuevas inversiones por parte de algunas mineras de cara al 2025, lo que podría impulsar su cotización en el mediano plazo. Perspectivas para el tipo de cambio en Chile Para hoy, en EE.UU., se espera la publicación de las ventas minoristas, con una previsión de -0.2%, lo que podría incrementar las apuestas por un recorte agresivo de tasas por parte de la FED en su reunión de mañana. Si los datos son peores de lo esperado, el dólar podría continuar su caída y acercarse a los $917. No obstante, hacia el cierre de la semana, si se observan aumentos en las remesas, el dólar podría recuperar algo de terreno y volver a la zona de los $925. USDCLP

