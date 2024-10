Apertura USDCLP 23.09.2024

El dólar internacional intenta recuperarse tras el recorte de tasas de la FED Tras la fuerte baja en los tipos de interés anunciada el pasado 18 de septiembre por la Reserva Federal (FED), el dólar internacional ha sufrido una importante caída. Sin embargo, en las jornadas posteriores ha mostrado señales de recuperación, registrando un alza del 0.23% en lo que va de la semana. Los inversores mantienen su atención en los próximos datos económicos clave, especialmente el Gasto de Consumo Personal (PCE), que se publicará el viernes. Este indicador podría influir en las expectativas de un nuevo recorte de tasas en la reunión de noviembre de la FED. Además, se esperan declaraciones de varios miembros del organismo, incluido su presidente, Jerome Powell, que podrían ofrecer pistas sobre los futuros movimientos de política monetaria. El recorte de septiembre, el primero en los últimos cuatro años, podría marcar el inicio de una serie de recortes en las tasas de interés, lo que a su vez podría reducir los temores sobre una posible recesión en Estados Unidos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El cobre en espera de estímulos chinos Por su parte, el cobre ha registrado una caída de más del 0.4% en lo que va de la jornada, aunque mantiene una tendencia estructural alcista que ha sostenido desde principios de septiembre. Los inversores están atentos a la posibilidad de nuevos estímulos económicos por parte del gobierno de China, los cuales podrían fortalecer la estructura alcista del metal rojo.

ha registrado una caída de más del en lo que va de la jornada, aunque mantiene una que ha sostenido desde principios de septiembre. Los inversores están atentos a la posibilidad de nuevos por parte del gobierno de China, los cuales podrían fortalecer la estructura alcista del metal rojo. A pesar del desempeño debilitado de la segunda economía mundial, el cobre ha mostrado un repunte desde los mínimos alcanzados en agosto, apoyado por un dólar debilitado y por el aumento de la inversión en proyectos de transición energética, donde el cobre es esencial. Un incremento en la actividad económica china podría empujar al cobre hacia los máximos del año. Análisis Técnico El tipo de cambio se encuentra dentro de la golden zone, correspondiente al rango de retroceso del 50.0% y 61.8% de Fibonacci, tomando como referencia el mínimo y máximo relativos del canal entre los 904 y 951. Si el precio logra mantener el nivel de los 921 (o en un escenario más crítico, los 914), podría generarse una fuerte reversión al alza, con objetivos que superarían los 951 en el mediano plazo. No obstante, si el precio pierde estos soportes clave, es probable que el USDCLP caiga por debajo de los 900 al cierre de la semana. Se espera observar el comportamiento del Estocástico para confirmar si el periodo correctivo se encuentra dentro de los parámetros adecuados para una posible entrada. USDCLP Fuente: xStation 5

