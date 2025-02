Apertura USDCLP 26.08.2024

El Dólar Inicia la Jornada con un Leve Impulso Tras las Declaraciones de Powell 💵Tras las fuertes caídas que siguieron a las declaraciones de Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (FED), el dólar ha iniciado la jornada de hoy con un leve impulso alcista, registrando una ganancia del 0.15% hasta el momento. En su rueda de prensa del pasado viernes, en el marco del Simposio de Jackson Hole, Powell se mostró optimista sobre la trayectoria actual de la inflación en Estados Unidos y sugirió que los recortes en la política monetaria del país son cada vez más una realidad inminente. Esta señal ha llevado a los inversionistas a asumir que el primer recorte se concretará en la próxima reunión de la FED, programada para el 18 de septiembre. Esta expectativa ha impulsado al dólar internacional en su reciente rally bajista, que ya acumula una caída de cerca del 5% desde el 30 de junio. Sin embargo, aún existen factores que podrían revertir el escenario y darle al dólar un nuevo impulso alcista. Entre estos factores se encuentran los discursos de varios miembros de la Reserva Federal programados para esta semana, incluyendo a Daly, Waller y Bostic. Además, hacia el final de la semana se publicarán importantes datos económicos, como el Producto Interno Bruto (PIB) y el Gasto Personal (PCE) el jueves y viernes respectivamente. Este último es considerado un importante indicador de presiones inflacionarias, por lo que un dato más elevado de lo anticipado podría dar razones para postergar el cambio en la política monetaria de Estados Unidos y fortalecer al dólar. Por su parte, el cobre continúa con su repunte alcista, impulsado por los anuncios de las autoridades chinas sobre nuevos estímulos e incentivos con el objetivo de reactivar su economía y cumplir la meta de crecimiento del 5% prevista para este año, una meta que se ha visto obstaculizada por los resultados económicos decepcionantes de la segunda economía global. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tanto el fortalecimiento del cobre como el debilitamiento del dólar internacional han generado que el tipo de cambio en Chile caiga fuertemente a niveles que no se veían desde mediados de julio, cotizando actualmente en torno a los $907. Esto ha alimentado las expectativas de que el dólar podría descender por debajo de los $900, un escenario que cada vez parece más inminente. El dólar peso chileno esta por cumplir el objetivo bajista en los 901, ante la debilidad del dólar podríamos esperar llegar a esa zona antes de un leve retroceso alcista. se debe tener mucha cautela ya que el precio esta en la mitad de el impulso hacia la baja. El retroceso tras alcanzar el objetivo podría establecerse en la resistencia anterior en los 913. Fuente: xStation 5

