Apertura USDCLP 26.09.2024

Dólar retrocede a la espera del PIB en EE.UU. mientras el cobre sube impulsado por nuevos estímulos en China El dólar internacional muestra una jornada bajista, con caídas del 0.18%, mientras los inversionistas se mantienen atentos a la publicación del PIB de EE.UU.. Este dato será clave para definir si la economía norteamericana entra en una desaceleración más severa. Por otro lado, el cobre registra una jornada alcista, subiendo cerca del 1.83%, después de que China anunciara nuevos estímulos económicos para contrarrestar la crisis que afecta su crecimiento. Ayer, Gudrun Kugler, miembro de la Reserva Federal (FED), declaró estar a favor de un recorte de tasas de 50 puntos base en la próxima reunión de noviembre, lo que ha generado una mayor debilidad en el dólar. Además, el mercado anticipa que el PIB de EE.UU. podría mostrar un crecimiento del 2.9%, superando el dato anterior de 1.4%, lo que añadiría más contexto sobre el estado real de la economía estadounidense. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, el cobre se fortalece luego del anuncio de China sobre un nuevo estímulo económico que inyectará más de un millón de yuanes a los principales bancos estatales, con el objetivo de apoyar la economía y aliviar la crisis que enfrenta el gigante asiático. Este movimiento busca dar un respiro a su debilitado mercado, generando optimismo en las materias primas, particularmente en el cobre. Proyecciones para el tipo de cambio USD/CLP

Durante la jornada, el dólar podría moverse entre los $899 y $909 pesos por dólar. Si el PIB de EE.UU. resulta más bajo de lo esperado, confirmando los temores de recesión y los mercados reaccionan positivamente a los estímulos chinos, es probable que el dólar caiga hacia la zona de $899 pesos. Sin embargo, si el PIB sorprende al alza y el mercado percibe los esfuerzos de China como insuficientes, podríamos ver al dólar acercarse nuevamente a los $909 pesos por dólar. USDCLP H1 Fuente: xStation 5

