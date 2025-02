Apertura USDCLP 29.07.2024

El Dólar internacional abre el último lunes de julio con tendencia alcista El dólar internacional ha iniciado la semana con una leve tendencia alcista, aumentando su cotización en un 0.23%. Desde el inicio de la nueva tendencia alcista el pasado 16 de julio, el billete verde se ha valorizado casi un 1%. Expectativas de la Reserva Federal Este movimiento se da de cara a la reunión de la Reserva Federal (FED) correspondiente a julio, programada para este miércoles. Actualmente, el mercado no espera cambios en las tasas de interés. Sin embargo, las últimas publicaciones del Índice de Precios de Consumo Personal (PCE) han mostrado una clara desaceleración en el aumento de precios de bienes y servicios. Esto mantiene a los inversores expectantes a la reunión de política monetaria de septiembre, donde se descuenta un primer recorte de 25 puntos bases, seguido de un posible segundo recorte en noviembre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Desempeño del cobre Por su parte, el cobre intensifica las caídas mostradas desde el 19 de mayo, acumulando una corrección de más del 17% y buscando alcanzar precios que no se veían desde marzo. El último impulso en el desplome del metal rojo se debe principalmente a la decepcionante falta de anuncios económicos y estímulos por parte de China a su debilitada economía. Desde la finalización de la última reunión del "Tercer Pleno" del gigante asiático, donde se trazó la ruta económica para los próximos cinco años, ha aumentado el temor de los inversionistas sobre la futura demanda de materias primas por parte de este país. Tanto la brutal caída del cobre como las alzas en el dólar internacional están presionando el tipo de cambio en Chile al alza. La jornada abrió por encima de los $952, y esta semana se espera una decisión de política monetaria en Chile, donde se anticipa un nuevo recorte en los tipos de interés. Esto podría depreciar aún más el peso chileno frente al dólar norteamericano. De mantenerse el escenario actual, no sería extraño ver que el dólar busque consolidarse por encima de los $955 para luego ir a buscar nuevamente los máximos del año, cercanos a los $990. USDCLP

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "