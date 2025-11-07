Balanza comercial en Alemania

Balanza comercial de Alemania (ajustada estacionalmente): 15.300 millones de euros frente a los 16.700 millones previstos y los 17.200 millones anteriores.

Importaciones (intermensual): 3,1% frente al 0,5% previsto y el -1,3% anterior.

Exportaciones (intermensual): 1,4% frente al 0,5% previsto y el -0,5% anterior.