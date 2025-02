Apertura USDCLP 30.07.2024

Inicio de la Reunión de Política Monetaria de la FED: Impacto en el Dólar/Peso Chileno Hoy, la reunión sobre política monetaria de la FED en Estados Unidos marca el inicio de una semana crucial para los mercados. Además, la publicación de la encuesta de empleo JOLTS y los continuos resultados empresariales aumentarán la especulación y volatilidad en los mercados, incluyendo el par dólar/peso chileno. Expectativas en el Mercado de Cobre Rally bajista: El cobre mantiene su rally bajista , quebrando los soportes de la semana pasada debido al debilitamiento en la demanda china.

El cobre mantiene su rally bajista, quebrando los soportes de la semana pasada debido al debilitamiento en la demanda china. Visión bajista: Se prevé una leve disminución en los índices PMI manufactureros y no manufactureros, lo que refuerza la visión bajista para el metal rojo. Comportamiento del Dólar en Estados Unidos Índice del dólar: El índice del dólar se anota a favor un 0,14%, testeando zonas de techos importantes en el corto plazo. Aún tiene un objetivo potencial cercano al 0,55% de subida.

Impulso macroeconómico: Este movimiento se verá impulsado o rechazado según los datos macroeconómicos que se publiquen hoy, como la encuesta JOLTS y otros resultados empresariales. Proyecciones para el Par Dólar/Peso Chileno Camino al alza: El contexto actual sitúa al par dólar/peso chileno en un camino al alza, apuntando hacia los 960 pesos por dólar en las primeras horas de la sesión.

Continuación alcista: La continua caída del cobre y la potencial volatilidad en los mercados norteamericanos avalan este movimiento.

Posibles escaladas: En caso de superar los 960 pesos, el precio tiene potencial para escalar hacia los 965 pesos por dólar. El inicio de la reunión de política monetaria de la FED y la publicación de importantes datos macroeconómicos, como la encuesta de empleo JOLTS, crean un escenario de alta especulación y volatilidad en los mercados. El cobre continúa su tendencia bajista debido a la débil demanda china, lo que fortalece la perspectiva alcista para el tipo de cambio dólar/peso chileno. Los inversionistas deberán estar atentos a los datos macroeconómicos de hoy para ajustar sus posiciones en un mercado que se espera sea altamente volátil. USDCLP Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "