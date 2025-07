El EUR/USD cae ante un sólido informe de nóminas no agrícolas (NFP)❗️

Estados Unidos – Datos de Empleo de junio: Tasa de participación: actual 62.3%; anterior 62.4%

Tasa de desempleo: actual 4.1%; previsión 4.3%; anterior 4.2%

Tasa de desempleo U6: actual 7.7%; anterior 7.8%

Nóminas no agrícolas privadas: actual 74K; previsión 105K; anterior 137K

Nóminas no agrícolas: actual 147K; previsión 111K; anterior 144K El último informe de Nóminas No Agrícolas superó las expectativas, señalando un mercado laboral sólido y contrastando con las cifras de ADP publicadas ayer. La creación de empleo fue mayor de lo anticipado y la tasa de desempleo descendió, reduciendo las expectativas de un giro moderado inmediato por parte de la Reserva Federal. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, el dato del mes pasado —que ya había sido sólido— fue revisado al alza de 139,000 a 144,000. Esto sugiere que la contratación se mantiene firme, incluso en medio de incertidumbres comerciales y volatilidad en los precios de las materias primas. Los mercados de divisas y bonos reaccionaron con fuerza ante la sorpresa positiva en las Nóminas No Agrícolas. El dólar estadounidense repuntó con fuerza, reflejando una renovada confianza en la solidez del mercado laboral. Al mismo tiempo, los rendimientos de los bonos del Tesoro se dispararon, ya que el informe no ofreció señales claras que justifiquen un recorte de tasas en junio. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "