Apertura USDCLP 31.07.2024

Dólar Baja y Cobre Sube en la Última Jornada del Año Dólar Internacional: En la última jornada del año, el dólar internacional se encuentra en una tendencia bajista, con una caída cercana al 0,35%, mientras los mercados esperan la decisión de tipos de interés en Estados Unidos. Se anticipa que la Reserva Federal mantenga la tasa en los niveles actuales, pero la atención estará centrada en la conferencia de prensa que dará Jerome Powell 30 minutos después del anuncio, donde podría dar indicios sobre el futuro de la política monetaria en EE.UU. Además, el dato ADP, que mide la salud del empleo privado en EE.UU., mostró una creación de 122K empleos, inferior al dato anterior y por debajo de las expectativas del mercado. Este resultado sugiere un posible enfriamiento en el mercado laboral, lo que podría influir en las decisiones futuras de la Fed. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cobre: El cobre, por su parte, se encuentra en una jornada alcista con un aumento cercano al 1,85% , impulsado por nuevos datos positivos de PMI en China. El PMI del sector de servicios se situó en 50,2 , cumpliendo las expectativas del mercado, mientras que el PMI manufacturero sorprendió al salir ligeramente por encima de lo esperado, con un 49,5 frente al 49,3 previsto. Estos datos indican una leve mejora en la demanda de cobre por parte de China, el mayor consumidor mundial del metal.

En el ámbito local, también se espera una decisión de tipos de interés por parte del Banco Central de Chile , con una previsión de una nueva baja de 25 puntos base en la política monetaria. Esta decisión podría influir en el tipo de cambio, añadiendo un factor más a la volatilidad del dólar-peso chileno.

En el ámbito local, también se espera una decisión de tipos de interés por parte del , con una previsión de una nueva baja de en la política monetaria. Esta decisión podría influir en el tipo de cambio, añadiendo un factor más a la volatilidad del dólar-peso chileno. Perspectivas para el Tipo de Cambio: Según los análisis, durante la jornada podríamos ver que el dólar fluctúe entre $942 y $959 pesos por dólar. Si el empleo en EE.UU. sigue mostrando solidez y Jerome Powell ofrece comentarios restrictivos respecto a la tasa de interés, es probable que el dólar se acerque a los $959. Por el contrario, si los datos de empleo indican un enfriamiento y Powell sugiere posibles recortes de tasas en futuras reuniones, podríamos ver el dólar más cercano a los $942. En resumen, la jornada de hoy está marcada por decisiones clave de política monetaria tanto en EE.UU. como en Chile, así como por datos económicos que influirán significativamente en los mercados y el tipo de cambio. USDCLP Fuente: xStation 5

