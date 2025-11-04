Apollo supera previsiones y roza el billón en activos

Apollo supera las previsiones de beneficios y se acerca al billón de dólares en activos

Las ganancias del tercer trimestre de Apollo Global Management Inc. superaron ampliamente las expectativas de Wall Street, mientras el gigante financiero continúa su avance hacia el objetivo de alcanzar un billón de dólares en activos bajo gestión.

Ingresos por comisiones en fuerte expansión

Los ingresos relacionados con comisiones se dispararon un 23 % respecto al mismo período del año anterior, llegando a 652 millones de dólares, superando así la estimación media de 626,5 millones de dólares proyectada por los analistas de Bloomberg. Este incremento refleja el sólido desempeño de la firma y su creciente relevancia en el sector de la gestión de activos.

Beneficio ajustado por acción supera las proyecciones

El ingreso neto ajustado de Apollo creció un 20 % interanual hasta alcanzar 1.360 millones de dólares, lo que equivale a 2,17 dólares por acción, superando la previsión de Wall Street de 1,90 dólares. Estos resultados consolidan a Apollo como uno de los actores clave del sector financiero global.

Aumento de activos y adquisición estratégica

Durante el trimestre, la compañía logró entradas netas de capital por valor de 68.000 millones de dólares. Además, completó la adquisición de la gestora inmobiliaria Bridge Investment Group, lo que elevó sus activos bajo gestión (AUM) a 908.000 millones de dólares, una cifra que la deja muy cerca de su ambicioso objetivo del billón.

Estrategia para un mundo en transformación

En un entorno caracterizado por la reindustrialización, el envejecimiento poblacional y la creciente demanda por acceso a los mercados privados, Apollo continúa posicionándose como líder mediante soluciones innovadoras en originación de crédito, nuevos productos financieros y una red de distribución robusta.

División Capital Solutions: protagonista del trimestre

La unidad Capital Solutions, enfocada en financiación directa, créditos garantizados por activos y estrategias de crédito oportunista, fue clave en los resultados positivos. Esta división experimentó un aumento del 33 % en sus honorarios interanuales, impulsando el crecimiento total de los beneficios de la firma.

Sólido desempeño del área patrimonial

Apollo también captó 5.000 millones de dólares a través de canales de gestión patrimonial, debido a la alta demanda de fondos semilíquidos. Asimismo, el crecimiento de sus fondos de capital perpetuo permitió un incremento del 28 % en los pagos relacionados con comisiones respecto al mismo período del año anterior.

Ajustes en el segmento de capital privado

Pese al rendimiento general positivo, el segmento de capital privado sufrió una contracción del 39 % en las comisiones por desempeño, alcanzando solo 201 millones de dólares. No obstante, este impacto fue contrarrestado por el sólido crecimiento en otras áreas del negocio.

Reacción positiva del mercado

Tras el anuncio de los resultados, las acciones de Apollo subieron un 2,9 %, alcanzando los 127,50 dólares durante las primeras operaciones bursátiles en Nueva York. Esta respuesta confirma la confianza de los inversores en la estrategia de crecimiento sostenido de la firma.