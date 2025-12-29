Apertura de Wall Street: leves caídas al inicio de la semana por tensiones geopolíticas

Las valoraciones de la plata y los activos relacionados permanecen bajo presión .

Las tensiones diplomáticas están generando incertidumbre entre los inversionistas .

La operativa en Estados Unidos arranca la semana con un sentimiento claramente negativo, pese al bajo nivel de participación de los inversionistas propio de este período. Las tensiones geopolíticas y financieras marcan el ritmo de los movimientos bursátiles. Las mayores caídas se observan en el Nasdaq 100, con descensos superiores al 0,8%, mientras que el S&P 500 y el Russell 2000 registran retrocesos más acotados, cercanos al 0,4%.

Factores que influyen en los precios:

Los riesgos de origen geopolítico provienen tanto de Oriente como de Occidente . Los inversionistas vuelven a evaluar el impacto de las negociaciones sobre Ucrania bajo el liderazgo de Estados Unidos, pese a su escaso avance .

En paralelo, China inició ejercicios militares a gran escala no anunciados previamente, denominados “Justice Mission 2025”.

Al mismo tiempo, China avanza en restricciones a las exportaciones de plata y en la reducción de aranceles para diversos productos, incluidas baterías y bienes médicos .

El foco del inversionista minorista sigue puesto en la plata, que tras alzas parabólicas recientes atraviesa una fase correctiva igualmente rápida. Un factor clave ha sido el aumento de comisiones en el CME, que ha detonado el cierre de posiciones especulativas.

Datos macroeconómicos a monitorear:

Ventas pendientes de viviendas (mensual) de noviembre: el mercado anticipa una caída cercana al 1% .

Índice manufacturero de la Fed de Dallas de diciembre.

Inventarios de petróleo , donde se espera nuevamente una caída superior a 2 millones de barriles .

Reporte semanal de inventarios de gas natural de la EIA.

Nasdaq 100 (Grafico diario)

Fuente: xStation5

Los compradores lograron recuperar parte de las caídas desde el último máximo, pero el impulso alcista se debilita claramente. Si la demanda no consigue defender el nivel de ~25.900 puntos, aumenta significativamente la probabilidad de que se materialice una figura de doble techo. En este contexto, la presión vendedora busca llevar la cotización por debajo del retroceso de Fibonacci 23,6%, que actúa como la primera resistencia relevante.

Noticias corporativas:

Coupang (CPNG.US) : el operador surcoreano de comercio electrónico avanza cerca de 3% tras anunciar compensaciones a clientes luego de una reciente filtración de datos .

Coeur Mining (CDE.US) : las compañías vinculadas a la minería de plata registran caídas superiores al 4% tras el retroceso del metal precioso en la sesión.

Energy Fuels (UUUU.US) : el productor de combustible nuclear sube más de 3% luego de elevar sus proyecciones de producción y ventas .

Intel (INTC.US): el fabricante de procesadores vendió 214,8 millones de acciones a Nvidia por US$5.000 millones.

_______

