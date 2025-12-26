Tesla enfrenta una investigación en EE. UU. por las manijas de las puertas de emergencia del Model 3

El caso amplía el escrutinio federal sobre puertas y manijas eléctricas de Tesla, luego de reportes de incidentes con personas atrapadas, incluidos casos con lesiones graves y muertes.

La NHTSA evalúa denuncias sobre el mecanismo mecánico de apertura de emergencia de la puerta en ciertos Tesla Model 3 , por supuestamente ser difícil de localizar en una emergencia.

Qué investiga la NHTSA sobre las manijas de emergencia del Tesla Model 3

Las manijas de las puertas de Tesla Inc. están bajo un renovado escrutinio en Estados Unidos después de que los reguladores federales de seguridad automotriz abrieron una investigación sobre las liberaciones de emergencia en ciertos vehículos Model 3.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) indicó que está evaluando afirmaciones de que el mecanismo de apertura mecánica de las puertas de ciertos Model 3 “está oculto, no está etiquetado y no es intuitivo localizarlo durante una emergencia”, según un documento publicado en su sitio web. En términos prácticos, el foco está en si los ocupantes (o incluso rescatistas) pueden identificar y usar con rapidez el sistema de liberación manual cuando la electrónica falla o el auto se encuentra en una situación crítica.

Cuántos vehículos abarca la investigación y por qué se inició

La investigación cubre un estimado de 179.071 sedanes Model 3 del año modelo 2022. El origen está en una petición presentada por Kevin Clouse, un propietario de Tesla en Georgia, quien señala que quedó atrapado en su vehículo en 2023 y solicitó que se investigue un posible defecto.

La NHTSA informó que aún no ha decidido si conceder o rechazar la petición. El detonante del caso, de acuerdo con el relato de Clouse, fue una situación extrema: sostiene que su Model 3 se incendió y que, al no abrirse las puertas, tuvo que escapar rompiendo una ventana para salir del vehículo. En su denuncia, expone que desconocía la ubicación del mecanismo de emergencia porque no estaba visiblemente señalado, no se explicó al momento de la entrega y no resultaba intuitivo en un momento crítico.

Tesla, la NHTSA y la falta de comentarios oficiales inmediatos

Hasta el momento, Tesla y la NHTSA no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Mientras tanto, el proceso regulatorio sigue su curso: en esta etapa, el regulador evalúa antecedentes y evidencia para determinar el siguiente paso, lo que puede incluir requerimientos de información adicional o definiciones sobre si corresponde escalar a acciones formales.

Un escrutinio que se amplía: antecedentes en Model Y y reportes de incidentes

Esta medida amplía la investigación federal sobre los problemas de las puertas de los Tesla, tras una investigación de un mes realizada por Bloomberg, que reveló una serie de incidentes en los que personas resultaron gravemente heridas o fallecieron tras quedar atrapadas en sus Teslas.

En septiembre, la NHTSA abrió una investigación sobre si las puertas de ciertos SUV Model Y presentan defectos, tras reportes de niños atrapados en los vehículos cuando se agota la batería de 12 voltios. En este contexto, el Model 3 y el Model Y son, con diferencia, los vehículos más vendidos de Tesla, lo que eleva la sensibilidad del mercado y de los reguladores ante cualquier problema que potencialmente afecte a un volumen alto de unidades.

Por qué las manijas eléctricas son el centro del debate

Tesla fue pionera en las manijas eléctricas, un diseño de estética futurista que, según el propio historial de casos reportados, puede dejar de funcionar sin previo aviso, especialmente después de un choque. Un análisis de Bloomberg esta semana reveló al menos 15 muertes en una docena de incidentes durante la última década en los que los ocupantes o los rescatistas no pudieron abrir las puertas de un Tesla que se había estrellado e incendiado.

Bloomberg informó por separado que se plantearon al director ejecutivo Elon Musk posibles problemas de seguridad con las manijas eléctricas durante el desarrollo del Model 3, y que él insistió en el diseño futurista, que incluiría liberaciones manuales para mitigar los problemas de pérdida de energía. Precisamente, el punto que hoy se discute en la investigación es si esos mecanismos manuales son fáciles de ubicar y operar en condiciones reales de emergencia.

Qué puede venir ahora: evaluación regulatoria y foco en la seguridad

En la práctica, la investigación pone el foco en un elemento clave: la usabilidad en crisis. En una emergencia, no basta con que exista una liberación manual; debe ser localizable y operable con rapidez. Por eso, el caso de Clouse y los reportes previos elevan la presión para que se clarifique si el diseño, la señalización y la información al usuario cumplen con estándares de seguridad esperables para un vehículo de alto volumen.