Apple entre hardware, servicios y presión por la IA: lo que se espera del T3 2025

Apple entregará sus resultados del tercer trimestre fiscal 2025 con proyecciones de ingresos sólidas, pero también con riesgos estratégicos importantes. A medida que la compañía fortalece su negocio de servicios digitales, enfrenta presiones arancelarias por parte de la administración Trump y una clara desventaja en inteligencia artificial (IA) frente a sus competidores. Proyecciones clave para el T3 2025 Ingresos estimados: $89.100–$89.300 millones (+3.7 %-4.2 % anual)

Beneficios por acción (BPA): $1.42–$1.43 (+1.4 %)

Ingresos por iPhone: $40.100–$40.600 millones (+2.2 %-3.3 %)

Ingresos por Servicios: $26.900–$27.000 millones (+10.7 %-11.3 %)

Márgenes brutos: entre 45.5 % y 46.5 % (vs. 47.1 % anterior)

Impacto de aranceles: -$900 millones

Acción YTD: caída entre -13 % y -20 % Aranceles y cadena de suministro: un obstáculo geopolítico Apple está en el centro del nuevo conflicto comercial entre EE. UU. y China. La amenaza de un arancel del 25 % a los iPhones no fabricados en EE. UU. podría elevar su precio final en hasta $3.500 dólares, haciendo inviable su venta masiva en ese mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Como respuesta, la empresa ha acelerado su traslado productivo a India, que ya fabrica el 20 % de los iPhones. Su meta: que la mayoría de los equipos vendidos en EE. UU. provengan de India hacia fines de 2026. Sin embargo, producir en India es un 5-10 % más caro, y ahora Trump también considera aplicar aranceles del 25 % a India. A pesar de esto, más del 70 % de los iPhones para EE. UU. ya provienen de India, y la mayoría de los consumidores adquiere sus equipos vía planes de operadoras, lo que suavizaría el impacto del alza de precios. Retrasos en IA: ¿el mayor riesgo estratégico? Apple ha quedado rezagada en la carrera de la inteligencia artificial, frente a gigantes como Microsoft, Google y Meta. Su gasto en Capex anual es de apenas $12.000 millones, en contraste con los más de $80.000 millones de sus competidores. Además, el esperado servicio Apple Intelligence aún no está disponible, y una nueva versión de Siri ha sido aplazada hasta 2026. Sumado a esto, Apple ha perdido talento clave en IA, que ha migrado hacia OpenAI y Meta. Su enfoque centrado en la privacidad limita el desarrollo de soluciones IA basadas en la nube, que hoy son estándar en la industria. Servicios: el motor silencioso de Apple Una nota positiva es el crecimiento sostenido de la unidad de Servicios, que pasó de $53.770 millones en 2020 a $96.170 millones en 2024 (CAGR de 12.3 %). Este segmento representa un 21 % de los ingresos totales y posee márgenes más altos que el hardware. Con más de 1.000 millones de suscripciones pagadas, y una mejora en ingresos por descarga en el App Store (de $0.50 a $0.98), Apple compensa en parte la desaceleración en ventas de iPhone. Perspectivas y riesgos a futuro Los analistas esperan un trimestre sólido, impulsado por la demanda en China y compras adelantadas ante posibles aranceles. Sin embargo, el largo plazo plantea desafíos: Falta de estrategia clara en IA

Valoración alta (P/E cercano a 40)

Bajo crecimiento relativo Además, OpenAI, junto a Jony Ive (ex Apple), trabaja en su propio hardware, aumentando la competencia en la gama premium. Con una capitalización de $3.2 billones, Apple sigue siendo la tercera empresa más valiosa del mundo, pero su liderazgo se ve amenazado por avances tecnológicos y riesgos geopolíticos. Mientras el mercado en general marca máximos históricos, las acciones de Apple se mantienen en consolidación desde mayo. Fuente: xStation5. _________

