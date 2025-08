La lectura del PMI de la eurozona está en línea con las expectativas

Alemania: El PMI manufacturero final fue de 49,1 (pronóstico: 49,2, anterior: 49,2). Una lectura inferior a 50 indica un ligero estancamiento continuo en el sector, aunque es algo más leve que antes. Esto apunta a una estabilización, pero el sector aún no muestra un crecimiento generalizado de la producción. Si bien los PMI han repuntado significativamente desde principios de año, aún no hemos visto lecturas superiores al umbral de los 50 puntos Francia: El PMI manufacturero final fue de 48,2 (pronóstico: 48,4, anterior: 48,4). Esto también está por debajo de la marca de 50, lo que sugiere un mayor deterioro de la confianza y la actividad en el sector manufacturero. El ritmo de descenso de los nuevos pedidos fue el más rápido desde enero, y las exportaciones mostraron un debilitamiento particularmente fuerte. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil UEM: El PMI manufacturero final se situó en 49,8, coincidiendo con la estimación preliminar.

