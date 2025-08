Apple impulsa alzas en Wall Street mientras reaparecen tensiones por aranceles 🔎

El mercado burs谩til de EE.鈥疷U. continu贸 su rebote este mi茅rcoles, apoyado por un notable incremento en la capitalizaci贸n burs谩til de Apple. Al momento de redactar este informe, el US100 sube un 1.30鈥%, mientras que el US500 avanza un 0.70鈥%. El repunte vuelve a estar liderado por Big Tech, mientras que las empresas de menor capitalizaci贸n siguen rezagadas en medio del aumento de tensiones comerciales (el US2000 cae un 0.30鈥%). El d贸lar bajo presi贸n por aranceles El mantenimiento de aranceles altos sobre Suiza y los nuevos aranceles a India han debilitado al d贸lar, que hoy se posiciona como la segunda moneda G10 m谩s d茅bil, solo por detr谩s del franco suizo (CHF). El 铆ndice del d贸lar (USDIDX) retrocede un 0.50鈥%, mientras que el franco pierde entre un 0.50鈥% y 0.60鈥%, presionado por la falta de un acuerdo comercial con EE.鈥疷U. y la continuidad de la presi贸n arancelaria. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Apple sube un 5.9鈥% por anuncio de inversi贸n Apple (AAPL) subi贸 un 5.90鈥%, alcanzando los USD 215 por acci贸n, tras el anuncio del presidente Donald Trump de que la compa帽铆a invertir谩 USD 100 mil millones adicionales en producci贸n dentro de EE.鈥疷U. Esto eleva el compromiso dom茅stico total de Apple a USD 600 mil millones en cuatro a帽os. Esta promesa de inversi贸n surge en medio de presiones crecientes para reducir la dependencia de la fabricaci贸n en el extranjero y evitar nuevos aranceles. Apple centrar谩 sus inversiones en EE.鈥疷U. en productos premium e infraestructura de inteligencia artificial, en lugar de la producci贸n masiva de dispositivos. Nuevos aranceles contra India afectan al petr贸leo El precio del petr贸leo retrocedi贸 desde sus m谩ximos diarios despu茅s de que Trump anunciara un arancel adicional del 25鈥% a productos indios, como respuesta a las compras continuas de petr贸leo ruso por parte de India. Con Rusia sin se帽ales de acordar un alto al fuego en Ucrania, EE.鈥疷U. est谩 apuntando tanto al pa铆s como a sus socios comerciales. La nueva tasa, que suma otro 25鈥% al arancel ya existente, convierte a India en uno de los socios comerciales m谩s gravados por EE.鈥疷U.. Desde Nueva Delhi calificaron la decisi贸n como 鈥渋njusta e irracional鈥, subrayando que sus compras de crudo responden a las necesidades del mercado y la seguridad energ茅tica nacional. Los aranceles entrar谩n en vigor en 21 d铆as. Suiza sin acuerdo; Trump mantiene arancel del 39鈥% La presidenta suiza Viola Amherd dej贸 Washington sin alcanzar un acuerdo sobre aranceles. Trump mantuvo el arancel del 39鈥% sobre los productos suizos, citando el super谩vit comercial de USD 40 mil millones que mantiene Suiza con EE.鈥疷U. McDonald's, Snap y otras empresas en foco McDonald's present贸 sus resultados del segundo trimestre de 2025, superando en general las expectativas del mercado. El crecimiento en ventas fue impulsado por nuevas alianzas, incluyendo una campa帽a vinculada a la pel铆cula de Minecraft , lo que reactiv贸 el inter茅s de los consumidores por la cadena.

Snap Inc. (SNAP.US) se desplom贸 aproximadamente un 21鈥% tras publicar resultados decepcionantes y sufrir problemas t茅cnicos en su plataforma publicitaria, lo que ralentiz贸 el crecimiento de ingresos por publicidad. Report贸 un crecimiento de 8.7鈥% interanual, muy por debajo del ritmo de trimestres anteriores. Ventas minoristas en Europa con leve recuperaci贸n En Europa, las ventas minoristas de la eurozona mostraron una recuperaci贸n, aunque el dato mensual qued贸 levemente por debajo de lo esperado: Actual: +0.3鈥% mensual

Pron贸stico: +0.4鈥% mensual

