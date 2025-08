El petróleo amplía sus caídas tras los aranceles adicionales a India ⚔️

El petróleo comenzó a retroceder desde sus máximos diarios alrededor de las 16:00, tras el anuncio del presidente Trump de un arancel adicional del 25 % a los productos indios. Con esta medida, el nivel total de aranceles alcanza el 50 % sobre los bienes procedentes de India. Los derechos extra responden a las continuas compras de petróleo ruso por parte de India. Dado que Rusia no muestra indicios de aceptar un alto el fuego en Ucrania, EE. UU. apunta no solo a Rusia, sino también a sus compradores. Los aranceles extremos del 50 % podrían provocar una reducción significativa del comercio entre EE. UU. e India. Además, esta medida podría traducirse en iPhones mucho más caros, ya que muchos de los dispositivos que se venden en EE. UU. se fabrican actualmente en India. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation 5

