Apple reduce su correlación con el Nasdaq y emerge como refugio ante la volatilidad de la IA

Resultados sólidos y menor exposición a la IA posicionan a la acción como activo defensivo, aunque enfrenta desafíos de márgenes y valoración.

La compañía se mantiene al margen del gasto masivo en inteligencia artificial que presiona a otras tecnológicas.

La correlación de Apple con el Nasdaq 100 cayó a 0,21, su nivel más bajo desde 2006.

Han pasado casi 20 años desde que Apple Inc. estuvo tan desvinculada de sus pares tecnológicos, ofreciendo a los inversionistas una alternativa atractiva frente a la volatilidad impulsada por la inteligencia artificial (IA) que ha afectado a gran parte del mercado bursátil en las últimas semanas.

Correlación con el Nasdaq 100 en mínimos desde 2006

La correlación de 40 días de Apple con el Nasdaq 100 cayó a 0,21 la semana pasada, su nivel más bajo desde 2006, según datos recopilados por Bloomberg.

Esta métrica ha venido descendiendo desde mayo, cuando alcanzó 0,92, reflejando cómo la decisión de la empresa de mantenerse prácticamente al margen de la carrera armamentística de la IA la ha convertido en un caso atípico dentro del sector tecnológico.

Una correlación de 1 implica que dos activos se mueven en perfecta sincronía, mientras que una lectura de -1 indica movimientos en direcciones opuestas. El actual desacople refuerza la percepción de que Apple actúa como refugio relativo frente a la turbulencia del sector.

Inmune al círculo vicioso de la IA

Durante más de un mes, los inversionistas han estado atrapados en un círculo vicioso impulsado por la inteligencia artificial: por un lado, el temor de que los cientos de miles de millones de dólares invertidos no generen retornos suficientes, por otro, la preocupación de que múltiples industrias (desde el software hasta la gestión patrimonial y la logística) queden obsoletas por esta misma tecnología.

Apple no encaja en ninguno de estos escenarios extremos. El fabricante del iPhone no lidera el auge del gasto en infraestructura de IA ni depende de una línea de negocio que pueda verse directamente amenazada por herramientas como Claude de Anthropic.

El gasto de capital de Apple para 2025 fue de apenas USD 12.700 millones, y Wall Street espera USD 12.900 millones para 2026. En contraste, Meta proyectó en enero un gasto de capital de entre USD 115.000 y USD 135.000 millones para este año.

De hecho, las inversiones conjuntas de Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta podrían alcanzar los USD 650.000 millones este año, una cifra que evidencia el contraste con la postura más conservadora de Apple.

Desempeño superior en febrero

El desacople de Apple se reflejó claramente el martes, cuando su acción subió 3,2%, superando ampliamente la caída del 0,1% del Nasdaq 100. Fue la tercera vez en el mes que el título superó al índice en al menos tres puntos porcentuales.

En febrero, la acción acumula un alza del 1,7%, frente a una caída del 3,2% del Nasdaq 100 y un retroceso del 7,2% en el índice de los Siete Magníficos, que se encamina a su peor desempeño mensual desde marzo.

Este comportamiento consolida la narrativa de Apple como activo defensivo dentro del sector tecnológico.

Resultados sólidos respaldan la acción

Los resultados trimestrales publicados el mes pasado reforzaron esta percepción positiva. Apple reportó ventas récord, destacando la fortaleza de su producto estrella, el iPhone, y entregó una guía para el trimestre actual superior a las expectativas del mercado.

Además, la compañía celebrará un evento de lanzamiento el 4 de marzo y se prepara para presentar varios dispositivos nuevos en las próximas semanas, según Bloomberg.

Estos factores contribuyen a sostener la confianza de los inversionistas en medio de la incertidumbre generada por la IA.

Alianza con Alphabet para impulsar la IA

El hecho de que Apple no haya invertido agresivamente en inteligencia artificial no siempre fue visto como algo positivo. Wall Street esperaba actualizaciones disruptivas que revitalizaran el entusiasmo de los consumidores.

Sin embargo, tras retrasos en desarrollos clave y una recepción tibia de sus primeras herramientas de IA, la compañía parece optar por una estrategia distinta.

En enero, Apple anunció una alianza estratégica con Alphabet para integrar capacidades de IA. La próxima generación de Apple Foundation Models se basará en los modelos Gemini de Google y en tecnología en la nube.

Esta estrategia permitiría a Apple ofrecer productos de IA avanzados sin asumir el enorme gasto de capital que están afrontando sus competidores.

Márgenes y valoración elevada

A pesar de su atractivo como refugio, el panorama no está exento de riesgos.

Los márgenes podrían verse presionados debido al encarecimiento de los chips, impulsado por la alta demanda de memoria asociada a la IA. El CEO Tim Cook no ha descartado subidas de precios, pero ello podría afectar la demanda en un entorno de mayor costo de vida.

Además, la acción cotiza en torno a 30 veces las ganancias estimadas para el próximo año, un múltiplo superior al de casi todas las empresas de los Siete Magníficos (excepto Tesla) y muy por encima de las 24 veces del Nasdaq 100.

Los analistas proyectan un crecimiento de ingresos del 11% para el año fiscal que finaliza en septiembre, desacelerándose al 6,7% en 2027. También se anticipa una moderación en el crecimiento de las ganancias.

Wall Street seguirá atento a cualquier avance concreto en IA que pueda añadir impulso estructural al crecimiento y sostener las compras defensivas que actualmente respaldan la acción.

En un mercado dominado por la incertidumbre tecnológica y el debate sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial, Apple se posiciona como una alternativa relativamente estable dentro del sector tecnológico, aunque no exenta de desafíos estructurales.

