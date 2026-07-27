Apple supera a Nvidia como la empresa más valiosa del planeta.

La cima del mercado tiene nueva dueña, este lunes Apple recuperó el título de la empresa más valiosa del mundo al alcanzar una capitalización cercana a los 4.94 billones de dólares mientras Nvidia quedó en unos 4.83 billones, y no es un movimiento aislado, el primer aviso llegó el 17 de julio cuando Apple superó por primera vez a Nvidia desde abril de 2025, desde entonces las dos gigantes se han estado intercambiando el primer lugar casi a diario, y este lunes Apple marcó un máximo histórico de 339.57 dólares por acción.

La rotación del mercado favorece a Apple

Lo interesante es el porqué, y aquí hay una historia de rotación de dinero, Apple acumula una subida de 23% en lo que va de 2026, el mejor desempeño de las llamadas Siete Magníficas, mientras Nvidia apenas suma 7% en el año, los inversionistas están premiando justamente lo contrario de lo que premiaban en 2025, antes se pagaba por gastar en inteligencia artificial y hoy se paga por gastar poco y ganar mucho, Apple destina apenas 2.5% de sus ventas previstas para 2026 a inversiones como centros de datos contra cerca de 39% de los grandes proveedores de nube, es decir, mientras sus rivales queman montañas de dinero construyendo infraestructura, Apple se sube a la ola de la inteligencia artificial sin arriesgar su caja, además presentó una versión renovada de Siri que recibió críticas iniciales positivas y su acción sube cerca de 20% desde finales de junio.

Del lado de Nvidia el problema no son sus números sino las dudas del mercado, sus acciones cayeron con fuerza después de que el nuevo modelo de la china Moonshot sacudiera la confianza en los billones de dólares que Silicon Valley está gastando en infraestructura de inteligencia artificial, el razonamiento es simple, si los modelos chinos logran resultados similares gastando mucho menos, quizá el mundo no necesite comprar tantos chips como se pensaba, y a eso se suman apuestas en contra de inversionistas famosos, Michael Burry, el de La Gran Apuesta, aumentó sus posiciones cortas contra Nvidia en su apuesta continua por una burbuja de inteligencia artificial.

Apple es más cara pero Nvidia enfrenta mayores dudas

Ahora, ¿quién está más cara? Aquí viene lo curioso, la respuesta es Apple, que cotiza a unas 40 veces sus ganancias de los últimos doce meses, muy por encima de su promedio de 30 veces de los últimos cinco años, mientras que Nvidia, con todo y su fama de acción de moda, luce más barata en relación a lo que gana porque sus utilidades crecen a un ritmo brutal, acaba de reportar 81,600 millones de dólares de ingresos trimestrales superando estimaciones, el consenso espera que sus ventas anuales casi se dupliquen desde 215,940 hasta 393,180 millones de dólares, con una ganancia por acción que saltaría de 4.77 a 8.99 dólares, un brinco de 88% en un solo año, dicho en simple, Apple está cara para lo que crece y Nvidia está razonable para lo que crece, el mercado no le quitó el trono a Nvidia por sus resultados, se lo quitó por miedo a que el futuro no sea tan brillante como promete.

¿Puede Nvidia recuperar el primer lugar? Claro que puede y los fundamentos juegan a su favor, los precios objetivo de los analistas se concentran entre 200 y 240 dólares y las estimaciones de ganancias se han revisado al alza más de 46% en el último año porque la empresa no deja de sorprender, si su próximo reporte confirma que la demanda de chips sigue intacta, la rotación podría revertirse rápido, no olvidemos que esta acción ha subido más de 1,200% desde enero de 2023 y que fue la primera empresa de la historia en tocar los 5 billones de dólares de valor en octubre pasado.

Pero Apple también tiene su propia prueba de fuego muy pronto, presenta resultados este 30 de julio y el mercado llega con un optimismo enorme, la compra de opciones alcistas sobre la acción se disparó el viernes pasado, si el reporte decepciona ese mismo entusiasmo puede convertirse en una corrección, porque a 40 veces ganancias tampoco hay mucho margen para errores.

Análisis técnico de las acciones de Apple



Fuente: xStation5 ​​​​​​​

En relación al gráfico de un día, podemos ver que Apple cotiza cerca de los 336 dólares por acción tras marcar máximos históricos, la zona de soporte inmediato se encuentra en los 319 dólares por acción, que coincide con el 61.8% de la expansión de Fibonacci trazada desde su último impulso hasta su última corrección, y esa misma expansión nos marca el 100% de fibo en la zona de los 347 dólares por acción, así que esa sería la zona de resistencia técnica inmediata para la acción del precio, un rango bastante definido de cara a los resultados del 30 de julio, ya que una reacción positiva podría llevarla a probar los 347 dólares mientras una decepción la regresaría primero a buscar los 319.

El mercado premia la rentabilidad y reduce su exposición a la IA

La conclusión es que este relevo en la cima dice más del mercado que de las empresas, los inversionistas están tomando utilidades en las ganadoras de la inteligencia artificial y refugiándose en negocios estables y rentables, si esa cautela continúa Apple puede sostener la corona algunos meses, pero si Nvidia vuelve a demostrar con números que la demanda de chips sigue desbordada, es probable que recupere el primer lugar antes de que termine el año, porque en el fondo el mercado siempre regresa a lo mismo, al crecimiento de las ganancias, y en ese terreno Nvidia sigue sin rival.