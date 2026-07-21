Apple vs Nvidia, ¿puede Apple quitarle a Nvidia el trono del mercado?

Apple (AAPL.US) vs Nvidia (NVDA.US) volvió a convertirse en una de las comparaciones más importantes del mercado tecnológico. Durante la última semana, Apple llegó a superar brevemente a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo, en un movimiento que reflejó la rotación de los inversionistas desde las compañías más expuestas al gasto masivo en infraestructura de IA hacia modelos de negocio con mayor caja, recompras y menor intensidad de capital. Apple llegó a una valoración cercana a US$4,88 billones, mientras Nvidia se ubicaba alrededor de US$4,86 billones tras una caída de sus acciones.

Nvidia todavía lidera con una capitalización de mercado aproximada de US$5,02 billones, frente a US$4,81 billones de Apple. La diferencia es cercana a US$203.000 millones, pequeña para compañías de este tamaño, pero suficiente para mostrar que Apple aún no ha recuperado un liderazgo sostenido.

La pelea no se explica solo por tamaño

La acción de Apple acumula 21,2% en el periodo analizado, frente a 9,9% de Nvidia. En el último mes, la diferencia fue todavía más evidente, con Apple subiendo 10,3% y Nvidia retrocediendo 0,7%. Esa divergencia muestra que el mercado no está simplemente comparando dos megacaps, está rotando entre dos formas distintas de exposición a la inteligencia artificial.

Apple llega con una historia de menor riesgo operativo relativo, su negocio descansa en una base instalada masiva, servicios, recompras y capacidad para monetizar IA dentro del ecosistema de dispositivos. Además, la aprobación de Apple Intelligence en China, con apoyo de Alibaba y Baidu, elimina un obstáculo importante en uno de sus mercados más relevantes. El regulador chino aprobó el servicio y que Alibaba integrará su modelo Qwen en iOS, iPadOS, macOS y visionOS para usuarios chinos.

Nvidia, en cambio, sigue siendo el activo más directo para capturar el gasto en IA, la compañía reportó ingresos récord de US$81.600 millones en su último trimestre, con crecimiento interanual de 85%, mientras Data Center alcanzó US$75.200 millones, con un avance de 92%. Su margen bruto GAAP fue de 74,9% y la propia empresa espera ingresos de US$91.000 millones para el siguiente trimestre, sin asumir ventas de cómputo de Data Center desde China.

Apple está más cerca de máximos, Nvidia todavía corrige

La diferencia de momentum también se observa en los drawdowns, Apple está apenas 1,8% por debajo de su máximo de 52 semanas, mientras Nvidia está a 12%. Esto no significa que Nvidia haya perdido liderazgo estructural, pero sí explica por qué Apple puede acercarse rápidamente al trono cuando el mercado reduce exposición a semiconductores o toma ganancias en las acciones más ligadas al boom de IA.

Este punto es relevante porque Nvidia venía de una expansión extraordinaria y cuando una acción ya descuenta crecimiento excepcional, el mercado puede castigar cualquier duda sobre sostenibilidad del capex, competencia china, restricciones de exportación o presión de márgenes futuros. Apple, por el contrario, está siendo premiada por una tesis más defensiva dentro de tecnología, con menor dependencia de centros de datos y con una narrativa de IA más ligada al ciclo de renovación del iPhone.

¿Puede Apple sostener el liderazgo?

La comparación fundamental ayuda a entender por qué el liderazgo puede alternarse, pero no por las mismas razones. Apple genera más ingresos, con US$444.000 millones, frente a US$229.000 millones de Nvidia. También produce más flujo operativo, con US$158.000 millones, frente a US$96.000 millones. Esa caja sostiene recompras, dividendos y una prima de calidad.

Nvidia, en cambio, genera más utilidad neta en la muestra, con US$135.000 millones frente a US$120.000 millones de Apple, pese a vender bastante menos. Esa diferencia explica la magnitud de su prima en ventas, ya que Nvidia cotiza a 21,9x ventas, frente a 10,8x de Apple. En utilidad neta, la relación es más equilibrada, con Apple en 40,2x y Nvidia en 37x. Donde Nvidia luce más exigente es en flujo operativo, con 52,2x, frente a 30,5x de Apple.

Apple puede quitarle el trono a Nvidia si mantiene tres condiciones.

Necesita que el mercado siga premiando estabilidad, caja y recompras. Debe convertir Apple Intelligence en una razón creíble para renovar dispositivos, especialmente en China. Necesita que Nvidia siga enfrentando toma de ganancias o dudas sobre la duración del gasto en IA.

Nvidia mantiene la ventaja si el mercado sigue creyendo que el ciclo de data centers todavía tiene varios años de expansión. Sus cifras actuales respaldan esa tesis, pero la vara es mucho más alta. Para defender el liderazgo, Nvidia necesita mostrar que la demanda de GPUs, networking y sistemas de IA sigue superando la oferta, y que los hyperscalers no están moderando sus presupuestos de capex.

Apple puede disputar el trono, pero Nvidia aún lo defiende

Apple ya no parece una rezagada clara en la carrera de IA. Su aprobación en China, el repunte de sus acciones y la menor exposición al debate de gasto en data centers le devuelven atractivo relativo. Sin embargo, Nvidia conserva una historia de crecimiento más fuerte, márgenes extraordinarios y liderazgo directo en la infraestructura que sostiene la inteligencia artificial.

La disputa por la empresa más valiosa del mercado puede seguir alternándose en el corto plazo. Apple tiene más estabilidad y caja, mientras que Nvidia tiene más crecimiento y apalancamiento al ciclo de IA. Si el mercado busca defensa dentro de tecnología, Apple puede recuperar el trono. Si vuelve el apetito por crecimiento y la inversión en IA sigue acelerando, Nvidia tiene argumentos para mantenerse arriba.

Fuente: xStation5.