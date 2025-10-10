Applied Digital acelera su crecimiento. Sus acciones suben casi un 20%.

Applied Digital Corp superó ampliamente las expectativas de los analistas en el primer trimestre de su ejercicio fiscal, al reportar ingresos por 64,2 millones de dólares, lo que representa un incremento del 84% interanual. La principal fuente de ingresos fue el arrendamiento de capacidad de cómputo en centros de datos, que representó cerca del 60% del total. Además, la compañía sorprendió al mercado con el anuncio de un nuevo acuerdo con CoreWeave, que permitirá que el campus Polaris Forge 1 alcance el 100% de utilización de su capacidad de 400 MW.

Uno de los motores clave para el crecimiento futuro es la construcción del nuevo campus Polaris Forge 2, que añadirá otros 300 MW y tiene el potencial de escalar hasta 1 GW de potencia de cómputo. Se prevé que el sitio entre en funcionamiento en 2026 y alcance su capacidad total en 2027, lo que indica que la empresa aún cuenta con un margen considerable de expansión, contrarrestando las preocupaciones previas sobre un posible límite de capacidad.

Aunque la compañía continúa operando con pérdidas y mantiene altos gastos de capital, ha asegurado 5.000 millones de dólares en financiación para respaldar su expansión. La dirección considera que, ante el creciente flujo de inversiones globales en inteligencia artificial, Applied Digital está bien posicionada para obtener nuevos contratos e incrementar sus ingresos.

Las acciones de la empresa se encuentran en una fuerte tendencia alcista. Desde comienzos del año, el precio ha registrado un alza de aproximadamente el 350%, con los últimos resultados financieros impulsando aún más el interés de los inversores.

Fuente: xStation5

________

