Peso colombiano se fortalece tras inflación a la baja y mayor volatilidad del dólar

El peso colombiano se fortaleció en la jornada, en un contexto donde el mercado combina señales locales más favorables con una mayor volatilidad del dólar a nivel internacional. La atención se ha concentrado en dos frentes: el dato de inflación en Colombia, que sorprendió a la baja, y las cifras de empleo en Estados Unidos, que reordenaron las expectativas sobre la trayectoria de tasas de la Fed.

Inflación en Colombia: sorpresa a la baja y señal de estabilización

En el plano local, la inflación mostró un escenario más benigno de lo previsto. La lectura anual se ubicó en 5,10% y la mensual en 0,27%, ambas por debajo de lo esperado por el mercado, lo que refuerza la idea de una gradual estabilización en los precios.

Dentro del detalle de 2025, las divisiones del gasto con mayor variación fueron restaurantes y hoteles (7,91%), seguida por educación (7,36%), salud (7,2%), bebidas alcohólicas y tabaco (6,37%) y transporte (5,35%).





Estados Unidos: empleo mixto y ajuste de expectativas sobre la Fed

En el frente internacional, el dólar operó con mayor volatilidad tras el informe laboral de diciembre en EE. UU.:

Nóminas no agrícolas (NFP): 50K vs 70K esperado vs 64K previo



Tasa de desempleo: 4,4% (vs 4,5% estimado; 4,6% previo)



Salarios: +0,3% m/m (en línea) y +3,8% a/a (sobre lo esperado)



Sectores: alzas en servicios de alimentos, salud y asistencia social; caídas en comercio minorista



Revisiones: ajustes negativos en octubre ( -68K ) y noviembre ( -8K )

Aunque el NFP fue débil, la lectura clave fue la tasa de desempleo en 4,4%, por debajo de lo proyectado, y los salarios más firmes. Esto llevó a los inversionistas a reforzar la idea de una pausa en los recortes de tasas de la Fed, lo que se reflejó en una reacción más cauta en activos globales: el USD retrocedió, los futuros del Tesoro ajustaron a la baja y el US100 tuvo una reacción alcista limitada.



USDCOP: estabilidad en rango y niveles a seguir

En el plano técnico, el USDCOP sigue mostrando estabilidad dentro del rango que se ha formado desde noviembre de 2025. El par se mantiene por debajo de sus medias móviles de corto y largo plazo, lo que, por ahora, es consistente con una postura relativamente favorable para el peso colombiano. Aun así, la zona de 3.692 se mantiene como el soporte de referencia y, en el corto plazo, el dólar podría seguir mostrando una fase de estabilización dentro del rango, con movimientos sensibles a la evolución del dólar global y a cómo el mercado termine de digerir el set de datos de EE. UU.

