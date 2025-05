Arabia Saudita comprará cientos de miles de chips Blackwell a Nvidia; las acciones registran un alza del 6 %. 📌🖋️

Se entregarán 18.000 chips Blackwell para la empresa Humain a un único centro de datos de 500 MW ; la expansión total prevé “varios cientos de miles” de unidades.

El acuerdo previsto otorga a EE. UU. control sobre el acceso físico y en la nube a los centros de datos saudíes para evitar filtraciones hacia China.

El compromiso de inversión de 600.000 millones de dólares se alinea con la estrategia Saudi Vision 2030, cuyo objetivo es reducir la dependencia del petróleo; Trump aún apunta a una capitalización total de un billón de dólares. Nvidia registra un alza del 6 % tras firmar un acuerdo histórico para suministrar chips Blackwell a Arabia Saudita. Esta noticia también impulsa a otras empresas de semiconductores dentro del índice NASDAQ 100, que ya sube un 1,50 %. ​​​​​​ Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El presidente Donald Trump visitó Riad, lo que resultó en un acuerdo de inversión relacionado con chips de inteligencia artificial. Según declaró el propio mandatario, esto forma parte de un paquete económico mucho más amplio presentado durante el mismo foro. Funcionarios de EE. UU. y Arabia Saudita desarrollaron un marco que permite a Riad adquirir los procesadores más avanzados de Nvidia y AMD, mientras que Estados Unidos conserva el derecho de supervisar todos los centros de datos saudíes que utilicen chips estadounidenses. Estas instalaciones también podrían estar sujetas a normas de “embajadas de datos”, quedando fuera de la jurisdicción local. Como parte de este acuerdo, Nvidia suministrará inicialmente 18.000 chips Blackwell a la empresa estatal saudí de IA denominada Humain. Esta será la primera fase de una "fábrica de IA" de 500 megavatios. En un plazo de cinco años, está previsto entregar “varios cientos de miles” de chips adicionales. Paquete económico más amplio Arabia Saudita se comprometió a invertir 600.000 millones de dólares en EE. UU., comenzando con: 20.000 millones en centros de datos energéticos y de inteligencia artificial ,

80.000 millones en un fondo conjunto de inversión que las grandes tecnológicas de ambos lados del Atlántico utilizarán. Logros para exportadores estadounidenses: 14.200 millones de dólares en pedidos de turbinas de gas para GE ,

4.800 millones para aviones Boeing 737-8 ,

142.000 millones en contratos de defensa ,

y nuevos acuerdos de cooperación en los sectores energético y minero. Como reacción a esta noticia, las acciones de Nvidia subieron más de un 6 % y recuperaron cerca de 3.000 millones de dólares en capitalización bursátil. Esto también reforzó la convicción de los inversores de que la demanda desde el Golfo podría compensar las caídas de ingresos de este año desde China. Fuente: xStation 5

