Arista Networks cae tras pronóstico más débil para 2025 📉

Las acciones de Arista Networks (ANET.US) cayeron más de un 7%, a pesar de que los resultados del tercer trimestre superaron las expectativas. La caída se debe principalmente a la previsión de ingresos para 2025, que se redujo en comparación con las expectativas del mercado. La empresa superó las estimaciones del mercado en la mayoría de las métricas financieras clave. Los ingresos crecieron un 20% interanual hasta los 1.810 millones de dólares (frente a los 1.750 millones de dólares previstos), y su segmento crucial de ingresos por productos ascendió a 1.520 millones de dólares. Además, la empresa mantuvo la disciplina de costes, lo que le permitió aumentar su margen operativo hasta el 49,1% (en comparación con el 44,6% previsto). Además, la empresa anunció la adquisición de un quinto cliente importante en el segmento de IA, que se incluirá en sus resultados de 2025. A pesar de los resultados del tercer trimestre mejores de lo esperado, las proyecciones cautelosas para 2025 provocaron reservas de los inversores y caídas más pronunciadas en el precio de las acciones. El director ejecutivo Jayshree Ullal afirmó que Arista espera alcanzar los 8.000 millones de dólares en ingresos para 2025, por debajo del consenso de 8.120 millones de dólares. Además, la empresa anticipa un margen operativo más débil de lo esperado para el cuarto trimestre, posiblemente debido al reconocimiento tardío de los costes operativos. Aunque las previsiones para 2025 son más bajas, cabe destacar que Arista Networks tiene un historial de superar las expectativas, y las proyecciones más conservadoras para 2025 dejan margen para posibles revisiones al alza a medida que se aseguren nuevos clientes y pedidos. Esta perspectiva está respaldada por los comentarios de la empresa que enfatizan el desarrollo de su red de IA, con proyectos clave que involucran a clientes como Microsoft y Meta que potencialmente impulsarán un mayor crecimiento. RESULTADOS FINANCIEROS 3T24: EPS ajustado $2.40 vs. $1.83 a/a, estimado $2.08

Ingresos $1.81 mil millones, +20% a/a, estimado $1.75 mil millones Ingresos por productos $1.52 mil millones, +19% a/a, estimado $1.48 mil millones Ingresos por servicios $287.1 millones, +28% a/a, estimado $269.7 millones

Costo de ingresos $649.2 millones, +14% a/a, estimado $634.7 millones Costo de ingresos por productos $593.3 millones, +13% a/a, estimado $582.6 millones Costo de ingresos por servicios $55.9 millones, +26% a/a, estimado $53.8 millones

Margen operativo ajustado 49.1% vs. 46.1% a/a, estimado 44.6%

Margen bruto ajustado 64.6% vs. 63.1% a/a PERSPECTIVAS PARA 2025: Ingresos: crecimiento del 15-17%, estimación: 18% Arista Networks (D1) La acción ha mantenido una fuerte tendencia alcista desde principios de 2023, y los precios han caído por debajo del límite inferior de esta tendencia solo una vez durante ese período. La fuerte caída de hoy no indica un cambio definitivo en el sentimiento, sino que simplemente devuelve el precio de la acción a los niveles observados antes del repunte posterior a las elecciones. Los inversores deben prestar atención al nivel de 383 dólares, que sirve como la primera resistencia significativa, seguido de 373 dólares, que está definido por el pico local de junio. Fuente: xStation

