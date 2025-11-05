Arista Networks cae un 12 % pese a sólidos resultados📉 La previsión moderada desata toma de beneficios en Wall Street

A pesar de haber superado las expectativas de ingresos y beneficios en el tercer trimestre de 2025, las acciones de Arista Networks (ANET.US) —líder en soluciones de conmutación de red y software para centros de datos— cayeron aproximadamente un 12 % tras la apertura del mercado. A continuación, se detallan los aspectos más destacados del informe trimestral. En lo que va del año, el valor acumula una subida superior al 40 %, con una recuperación del 60 % desde el mínimo de abril. La caída refleja una guía cautelosa para el cuarto trimestre, alineada con las previsiones, y una ligera reducción en los márgenes esperados.

Resultados sólidos del trimestre

BPA ajustado: 0,75 USD frente a 0,71 USD esperados ( +25 % interanual )

Ingresos: 2.310 millones de USD frente a los 2.270 millones esperados (+27,5 % interanual)

Márgenes y rentabilidad

Margen bruto no GAAP: 65,2 % (aproximadamente un punto porcentual por encima del consenso)

Beneficio neto: 962 millones de USD ( alrededor del 42 % de los ingresos )

Efectivo e inversiones: 10.100 millones de USD

Impulso empresarial

Fuerte desempeño en redes para cloud e IA , respaldado por alianzas con NVIDIA y OpenAI

Nuevos lanzamientos de productos y expansión geográfica refuerzan su posición en infraestructura de alto rendimiento para centros de datos

Perspectivas

Ingresos Q4: entre 2.300 y 2.400 millones de USD (punto medio: 2.350 millones frente a los 2.330 esperados)

Margen bruto Q4: 62–63 % (ligeramente por debajo del trimestre anterior)

Ingresos FY 2025: ~8.870 millones de USD ( +26–27 % interanual )

Objetivo FY 2026: ~10.650 millones de USD (+20 % interanual)

Comentarios de gestión

CEO Jayshree Ullal destacó la sólida ejecución y la creciente adopción del enfoque “ center-to-cloud ” y de redes impulsadas por IA

CTO Ken Duda subrayó la ventaja de rendimiento del hardware de Arista para cargas de trabajo de IA

Riesgos y puntos de atención

Volatilidad en el suministro de componentes podría retrasar envíos

Mayor competencia en los segmentos de redes para cloud e IA

Márgenes sensibles a la combinación de productos y al contexto macroeconómico general

Arista volvió a ofrecer un trimestre sólido, superando las estimaciones tanto en ingresos como en beneficios. No obstante, la previsión más moderada de márgenes, junto con una guía de ingresos en línea con las expectativas y una corrección más amplia del sector tecnológico, provocaron una toma de beneficios de corto plazo. A largo plazo, Arista mantiene una posición privilegiada para capitalizar la creciente demanda de soluciones de red impulsadas por IA y cloud.

Resumen de la llamada con analistas

Demanda vs. oferta

La demanda supera ampliamente la oferta, con plazos de entrega de 38 a 52 semanas, generando cuellos de botella y un tono más prudente en la guía.

Blue Box

Solución híbrida entre sistemas whitebox y plataformas completas EOS.

Menores márgenes que los productos EOS. Se espera que se mantenga como solución de nicho en 2026, aunque es estratégicamente clave para casos de escalabilidad.

Front-End ↔ Back-End

Avanza la convergencia entre capas ( actualmente 800G, hacia 1.6T ).

Arista enfatiza que su cobertura de ambas capas representa una ventaja competitiva difícil de replicar.

Productos, tecnología y asociaciones

Iniciativas como EtherLink, ESUN y UEC desarrollan estándares Ethernet para cargas de IA.

AVA y NetDL : uso de IA para diseñar, operar y optimizar redes.

Alianzas amplias con NVIDIA, AMD, Broadcom, OpenAI, Anthropic, Oracle Accelerate, entre otros.

Datos financieros y guía

3T 2025

Margen bruto no GAAP: 65,2 % (mezcla favorable + inventario)

Beneficio neto: 41,7 % de las ventas

Gastos operativos: 16,6 % de los ingresos

Flujo de caja sólido: ~ 1.300 millones de USD

Compromisos de compra: suben a 7.000 millones de USD (desde 5.700 millones)

Ingresos diferidos: 4.700 millones de USD (volátiles por cláusulas de aceptación en contratos de IA)

Guía 4T 2025

Ingresos: 2.300–2.400 millones de USD

Margen bruto: 62–63 %

Margen operativo: 47–48 %

Tasa impositiva efectiva: ~21,5 %

FY 2025

Crecimiento de ingresos: 26–27 % (~8.870 millones USD)

Margen bruto: ~64 %

Segmento campus: 750–800 millones USD

IA: ≥1.500 millones USD

FY 2026

Ingresos: ~10.650 millones USD (+20 %)

Margen bruto: 62–64 %

Margen operativo: 43–45 % (afectado por inversiones estratégicas)

Conclusión

La compañía rechaza el término “desaceleración” y atribuye las variaciones a temas de envío, no de demanda.

Los márgenes de producto bajan del 60 % debido a una mayor proporción de ventas cloud/IA. El modelo de ingresos por software y servicios fue menos rentable de lo que esperaban algunos analistas.

Arista mantiene su enfoque basado en alianzas estratégicas (cableado, alimentación, refrigeración, integración de XPU), con algunas ventas canalizadas vía JDM/Blue Box.

La dirección espera que la escalabilidad mejore notablemente tras 2026–2027.

No se detectan amenazas visibles por parte del negocio de redes de NVIDIA en los mercados clave de Arista.

Conclusión final: la demanda impulsada por IA sigue en niveles récord, pero los plazos largos y la combinación de productos están comprimiendo los márgenes a corto plazo. La estrategia Blue Box representa una concesión táctica con gran potencial a largo plazo. La tendencia de convergencia entre capas de red favorece a Arista por su oferta integral (hardware + EOS + herramientas de software). Las previsiones para 2025–2026 siguen siendo sólidas, aunque prudentes, reflejando aceptaciones de clientes diferidas en proyectos impulsados por IA.

