Aston Martin repunta un 4,5% tras el traspaso de Newey al equipo de F1 y el resurgimiento de Vanquish 📈

Las acciones del fabricante de coches de lujo brit谩nico Aston Martin (AML.UK) resisten las ca铆das del sector automovil铆stico en general, subiendo casi un 5% hoy despu茅s de que el principal propietario de la compa帽铆a, Lawrance Stroll, anunciara la firma final de un acuerdo con uno de los constructores m谩s destacados de F贸rmula Uno, Adrian Newey, acordando un salario de 30 millones de libras al a帽o. Stroll calific贸 el contrato con Newey como una ganga e indic贸 que, al igual que con un viejo amigo, se est谩n preparando para una asociaci贸n a largo plazo con Aston. Newey es considerado el "padre" del 茅xito estructural de los coches de Red Bull Racing, que hace una docena de a帽os ni siquiera so帽aban con ser el primer viol铆n en el mundo del automovilismo "reino". Gracias al trabajo de Newey y su equipo, Red Bull Racing ha escalado hasta las 'alturas del rally' y hasta ahora ha competido con equipos de primera l铆nea como McLaren y Ferrari

Los inversores esperan que el 茅xito en los circuitos de F1 se traduzca en mayores ventas de modelos de Aston Martin, donde se espera que debute pronto una nueva versi贸n del superdeportivo Vanquish (motor V12, 824 CV), cuyo rival de mercado ser谩 el Ferrari 12 Cilindri

El traspaso de Newey puede indicar que las expectativas para Aston esta y las pr贸ximas temporadas estar谩n ancladas bastante altas, especialmente teniendo en cuenta que la compa帽铆a tendr谩 un constructor brillante y una gran infraestructura en las instalaciones de Silverstone, as铆 como el acuerdo de construcci贸n con el equipo Honda. Los cr铆ticos sugieren que Newey puede no ser suficiente a menos que Aston contrate a un piloto brillante. Actualmente conducen para el equipo Fernando Alonso y Lance Stroll, hijo del propietario de Aston Martin. La contrataci贸n de uno de los constructores m谩s destacados de la historia de la F1, Newey, y las perspectivas de "infraestructura" que Aston puede ofrecer ahora a los pilotos, pueden hacer que pilotos j贸venes y de gran talento se interesen por pasar al equipo. Tras el traspaso de Newey, circul贸 una ola de especulaciones en los medios sobre la posible transici贸n del piloto joven m谩s destacado de la F贸rmula 1, Max Verstappen, que recientemente ha entrado en alg煤n tipo de conflicto con el equipo Red Bull Racing. Newey comenzar谩 en Aston a partir de 2025. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Gr谩fico de Aston Martin (AML.UK) Las acciones de Aston Martin cotizan cerca de los m铆nimos de junio, pero han superado la EMA50 (l铆nea naranja), el principal nivel de resistencia se encuentra actualmente en torno a 1,73 - 1,75 libras por acci贸n (23,6 Fibo, media EMA200). Fuente: xStation5



