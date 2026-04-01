AU200.cash: señales contradictorias de la economía australiana

Hoy más temprano se publicaron los datos finales del PMI de Australia para marzo. El informe entregó una señal clara de deterioro en las condiciones económicas. El índice volvió a terreno de contracción (<50), ubicándose en 49,8 (desde 51,0 en febrero), marcando la primera caída en cinco meses. Los detalles del informe confirman un panorama débil: los nuevos pedidos cayeron por primera vez en varios meses, la producción volvió a disminuir y el empleo también entró en terreno negativo, lo que refleja una desaceleración generalizada de la actividad. Al mismo tiempo, el principal factor detrás de esta debilidad no es solo la demanda interna, sino también la presión de costos y la crisis energética. Los precios de los insumos aumentaron hasta sus niveles más altos en varios años, impulsados por el alza del petróleo y los costos de transporte. Esto configura un entorno estanflacionario para Australia —desaceleración del crecimiento junto con inflación en aumento—, en gran medida explicado por disrupciones en la cadena global de suministro energético.

A pesar de esta señal macro negativa, el mercado de renta variable reaccionó en sentido contrario. El AU200 (S&P/ASX 200) subió cerca de +2,2% hasta los 8.680 puntos, impulsado por un movimiento global de apetito por riesgo y expectativas de desescalada en el conflicto de Medio Oriente. El repunte estuvo liderado principalmente por el sector minero y las acciones cíclicas, reflejando la fuerte exposición de Australia a los commodities y a la demanda global. Sin embargo, este rebote se produce tras un marzo muy débil, en el que el índice cayó cerca de un 10%. Las acciones australianas son particularmente sensibles a los shocks geopolíticos, la volatilidad del petróleo y las expectativas de crecimiento global, lo que las convierte en un termómetro relevante del conflicto en Medio Oriente.



Fuente: xStation