▶️ Audio de Mercados (05.02.2025)

▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 En Estados Unidos, la atención está puesta en los datos de empleo que se publican hoy (ADP) y el viernes con el NFP. Aunque ya se han reportado resultados relevantes de empresas como Alphabet, que no cumplió con las expectativas, y Uber, que las superó, lo más relevante es la evolución del conflicto geopolítico y la apertura de investigaciones por posibles conductas monopólicas de compañías como Nvidia y Alphabet. Esto podría generar un efecto dominó en el mercado dada su importancia, especialmente recordando que Trump busca imponer un arancel del 10% a Hong Kong y China continental. Por lo tanto, podríamos ver volatilidad en el NASDAQ, especialmente después de los discursos de miembros de la Fed, como Barkin a las 11 a.m. y Goolsbee y Bowman a las 3 p.m. y 5 p.m., respectivamente. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En cuanto a China, luego de los malos datos de PMI, la Bolsa China se vio afectada. Cabe recordar que desde octubre de 2024, China ha estado implementando esfuerzos para estimular su economía. Además, un nuevo golpe podría ser las regulaciones que la UE quiere imponer sobre las importaciones, las cuales exigirían que las plataformas de comercio electrónico respondan por los reclamos relacionados con productos importados. No todo el panorama es negativo en China. El oro, por ejemplo, se ha visto impulsado por la alta demanda del metal precioso tanto por parte de los bancos centrales como de los inversionistas, que lo están agregando a sus portafolios, todo esto a pesar de la reducción de los conflictos bélicos a nivel global. El USD/CLP continúa su tendencia bajista, cayendo más de un 2% desde el lunes, con un dólar debilitado, lo que sugiere que esta tendencia podría continuar. Los activos que podrían presentar volatilidad y, por lo tanto, ofrecer distintos puntos de entrada son el oro, el US100 y el US500. Si decides operar en estos activos, recuerda siempre utilizar un Stop Loss. Y si necesitas más información, no dudes en consultar a tu asesor de inversiones para que te apoye en tus decisiones.

