▶️ Audio de Mercados

Muy buenos días, hoy es lunes 11 de agosto y comenzamos una semana que promete ser movida en los mercados. Tenemos en el radar datos clave de inflación en Estados Unidos, discursos de miembros de la Reserva Federal, y un frente geopolítico agitado con la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin prevista para este viernes en Alaska. Todo esto, sumado a las tensiones comerciales con China y a la volatilidad reciente en materias primas, podría marcar el ritmo de los activos durante los próximos días.
