Resumen matutino: El dólar está en una trampa, todas las miradas están en el NFP (11 de febrero de 2026)

- El dólar sigue bajo presión en la antesala del dato clave de empleo en EEUU. (NFP), mientras el yen lidera las ganancias en Forex y el mercado ajusta expectativas ante un tono más hawkish de la Fed. Asia avanza con moderación, China muestra señales de debilidad inflacionaria y el mercado digiere una intensa batería de resultados corporativos en Europa.
Comenzamos la sesión del miércoles en los mercados financieros.
Mercados bursátiles
Asia:
Las bolsas asiáticas cerraron con avances moderados, respaldadas por un sentimiento relativamente estable.
-
Kospi +0,8%
-
Hang Seng +0,3%
Japón:
Pese al feriado bancario y el cierre de los mercados de contado, el yen se fortaleció, aunque sin un catalizador claro.
Estados Unidos: foco absoluto en el NFP
Las declaraciones de Hammack y Logan (Fed) mantuvieron un tono claramente hawkish, debilitando la narrativa de recortes rápidos de tasas.
El mercado espera ahora el dato de Nóminas No Agrícolas (NFP) a las 10:30 (GMT -3), que podría redefinir las expectativas sobre la política monetaria en el corto plazo.
China: inflación débil y presión deflacionaria
Los datos de enero 2026 mostraron señales mixtas pero débiles:
-
IPC (CPI): +0,2% interanual (vs. +0,4% esperado; previo +0,8%)
-
IPP (PPI): -1,4% interanual (mejor que el -1,5% esperado; previo -1,9%)
Persisten presiones deflacionarias en el sector productor, mientras el yuan se mantiene estable gracias a la intervención del PBoC.
Australia: el AUD se dispara
El dólar australiano marcó nuevos máximos frente a varias divisas tras comentarios hawkish del RBA.
-
La tasa fue elevada la semana pasada a 3,85%
-
El mercado descuenta un 70% de probabilidad de otro aumento hasta 4,10% en mayo
Hauser (RBA) reiteró que la inflación sigue siendo elevada y persisten restricciones de oferta.
Resultados corporativos en Europa
ABN Amro (4T 2025)
-
Ingresos: €2.26B (bajo €2.29B estimado)
-
Beneficio: €410M (vs €497M esperado)
-
NII: €1.67B (sobre estimaciones)
-
Guía 2026 NII: €6.4B (bajo consenso)
Heineken (FY 2025)
-
Beneficio operativo ajustado: €4.39B (ligeramente sobre €4.37B esperado)
-
Volumen cerveza: -1,2% (mejor que -2,48% previsto)
-
Dividendo: €1.90
-
Guía 2026: crecimiento operativo +2% a +6%
Dassault Systèmes (4T 2025)
-
Ingresos Non-IFRS: €1.68B (bajo €1.74B esperado)
-
Crecimiento ex-FX: +1% (vs +3,49% esperado)
-
Margen operativo: 37%
-
Guía 1T 2026 ex-FX: +1% a +5%
Siemens Energy (1T 2026)
-
Ingresos: €9.68B (bajo €9.83B esperado)
-
Beneficio antes de extraordinarios: €1.16B (vs €992M esperado)
-
Pedidos: €17.61B (muy por encima de €14.17B estimado)
-
Confirma guía FY: +11% a +13% ventas
Commerzbank (4T 2025)
-
Ingresos: €3.14B (sobre €3.07B esperado)
-
Beneficio neto: €737M (vs €629M esperado)
-
Guía beneficio 2026: >€3.2B (estimado €3.41B)
Forex
La dinámica es similar a la jornada previa:
-
JPY lidera avances
-
Divisas antipodeanas (AUD, NZD) muestran fortaleza
-
USD continúa bajo presión
Metales preciosos
Movimientos moderadamente alcistas:
-
Plata: +2,1%
-
Oro: +0,66%
Criptomonedas
-
Bitcoin: -2,3%, cotizando en torno a £67.000
Mapa de calor de la volatilidad visible actualmente en el mercado Forex. Fuente: xStation
