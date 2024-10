▶️ Audio de Mercados (10.09.2024)

Mercados globales en espera de datos económicos clave de EE.UU. La sesión de hoy inició con una tendencia plana en los mercados asiáticos, mientras los futuros en Wall Street apuntan a una apertura con ligeras caídas. La baja volatilidad en el mercado de divisas refleja el ambiente de cautela, con el dólar estadounidense mostrando caídas moderadas. A pesar de que los datos comerciales de China fueron mejores de lo esperado, no lograron generar un impulso significativo en los mercados globales, ya que la atención sigue centrada en EE.UU. En el mercado de criptomonedas, Bitcoin muestra una leve corrección después de su repunte de ayer, en línea con la prudencia de los inversores que están a la espera de la publicación de datos económicos clave en Estados Unidos. Durante el resto de la semana, los mercados globales tomarán dirección según las señales económicas provenientes de Wall Street, con el enfoque puesto en las expectativas de recortes de tasas y el estado del mercado laboral en EE.UU. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil | Escucha el Audio de Mercados Aquí | 🔴🗽​ EN VIVO | 10-09-2024 | Revisión DIARIA de los MERCADOS

