▶️ Audio de Mercados (11.09.2024)

Los mercados globales retroceden tras el aumento del IPC en EE.UU. Los mercados financieros han iniciado la jornada con un tono negativo, afectando tanto a Wall Street como a las bolsas asiáticas. Tras la publicación de los datos de inflación en EE.UU., el IPC mostró un leve aumento, lo que ha generado preocupación entre los inversores, ante el posible impacto en la Reserva Federal y su política monetaria. Este incremento podría obligar a la Fed a mantener una postura más cautelosa, frenando las expectativas de una reducción agresiva de las tasas de interés, pese a la evidente desaceleración en el mercado laboral. Los futuros de los índices estadounidenses cayeron en torno al 0,5%, mientras que el Russell 2000 lideró las pérdidas, cayendo cerca de un 1%, reflejando el sentimiento de aversión al riesgo. La apertura en Wall Street también fue débil, sumándose a las caídas registradas en las bolsas asiáticas, donde el Nikkei y el Hang Seng retrocedieron un 1,5%, influenciados por el fortalecimiento del yen, luego de que Nakagawa del Banco de Japón insinuara posibles subidas de tasas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El sector de criptomonedas también sufrió los embates del sentimiento negativo en los mercados, con Bitcoin cayendo más del 2%. Por su parte, los metales industriales como el cobre y el aluminio retrocedieron, afectados por los datos débiles de la balanza comercial de China, lo que sigue generando incertidumbre en torno a la demanda de materias primas. Las perspectivas en el corto plazo apuntan a una mayor volatilidad, mientras los inversores evalúan los próximos pasos de la Fed ante las crecientes presiones inflacionarias. | Escucha el Audio de Mercados Aquí |

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "