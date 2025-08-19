▶️ Audio de Mercados

Leer más

11:34 19 de agosto de 2025

📊 Mercados atentos tras la cumbre en la Casa Blanca, que dejó avances preliminares hacia un acuerdo de paz en Ucrania 🇺🇦. En EE. UU., la vivienda mostró datos mixtos, mientras Home Depot reportó resultados sin sorpresas. El petróleo sigue presionado en torno a 62 USD y el café destaca con un fuerte rally ☕. Los índices operan cautelosos a la espera de Jackson Hole y el discurso de Powell.

Gonzalo Muñoz

