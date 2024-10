▶️ Audio de Mercados (13.09.2024)

Desempeño Mixto en las Bolsas Asiáticas y Expectativas de la Reserva Federal Las bolsas asiáticas muestran un comportamiento dispar, con el Hang Seng de Hong Kong liderando las subidas con un incremento superior al 1%, mientras que los índices de Japón y Corea del Sur registran caídas cercanas al 0,9%. La atención de los inversores está centrada en la Reserva Federal de Estados Unidos, donde se estima una probabilidad del 56% de que se realice un recorte de 25 puntos básicos en las tasas de interés la próxima semana, mientras que el 44% restante apunta a un recorte más agresivo de 50 puntos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En Wall Street, los futuros de índices permanecen estables tras las subidas registradas en la sesión nocturna, mientras que en Europa se espera una apertura ligeramente positiva. Petróleo y Oro en Máximos

Los precios del petróleo siguen en alza debido a las interrupciones en la producción provocadas por el huracán Francine, mientras que el oro ha alcanzado nuevos máximos históricos, superando los 2.570 dólares por onza. El dólar registra una caída del 0,3%, mientras que el yen japonés se fortalece. A nivel global, los inversores mantienen el foco en la posible flexibilización de la política monetaria de la Reserva Federal, a pesar de las señales mixtas sobre la inflación y la economía estadounidense. | Escucha el Audio de Mercados Aquí |

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "