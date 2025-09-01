▶️ Audio de Mercados

Los mercados inician septiembre con señales mixtas: en EE. UU. la atención está en los datos laborales, clave para anticipar futuros recortes de tasas de la Fed, mientras Wall Street enfrenta la estacionalidad negativa de este mes. En Europa, los PMI muestran leve expansión, aunque persisten riesgos fiscales, y en Asia destaca el repunte de Alibaba y el impulso exportador de Corea del Sur. En conjunto, la semana estará marcada por empleo en EE. UU., tensiones comerciales y mayor volatilidad en renta variable y commodities.
📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp
Acceda aquí
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "