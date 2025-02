▶️ Audio de Mercados (27.08.2024)

Wallstreet opera con leves caídas pero con los inversores esperando el resultado trimestral de Nivida mañana a las 16:20 hora Chile, el que podría recalibrar las carteras de los inversores e impulsar nuevamente al Nasdaq y el s&p500 a máximos históricos. El dólar index opera plano pero la libra cotiza al alza alcanzando su mayor nivel desde marzo de 2022 debido a las expectativas de que los recortes del banco de Inglaterra serán más lentos que los de la FED. El oro cotiza con caídas debido a la toma de beneficios y a la incertidumbre del recorte de 25 o 50 puntos base por parte de la fed. | Escucha el Audio de Mercados Aquí | Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil 🔴🗽​ EN VIVO | 27-08-2024 | Revisión DIARIA de los MERCADOS

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "