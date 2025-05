Resumen diario: El regreso de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China reaviva el sentimiento de aversión al riesgo (29.05.2025)

Los índices de Wall Street cerraron la semana y el mes con caídas. El S&P 500 retrocedió más del 0,6 %, mientras que el Nasdaq 100 cayó alrededor de un 1 %.

El sentimiento del mercado se deterioró después de que el expresidente Donald Trump intensificara su retórica comercial contra China, acusándola de violar acuerdos del marco legal de Ginebra. Cabe destacar que los aranceles previamente impuestos por Trump siguen vigentes hasta que se emita un fallo de la corte de apelaciones. Sin embargo, la administración estadounidense ha indicado otras posibles medidas, como un arancel del 15 % durante 150 días o un incremento del 50 % sobre los aranceles actuales si se comprueba discriminación contra el comercio estadounidense.

Las expectativas de inflación anual, según la Universidad de Míchigan, cayeron al 4,2 % por primera vez desde diciembre de 2024. La confianza del consumidor también mejoró (52,2 frente al 51,5 esperado y 50,8 previo), aunque sigue cerca de los mínimos registrados entre 2021 y 2022.

El índice PCE de EE.UU. se desaceleró ligeramente más de lo previsto, situándose en el 2,1 % interanual frente al 2,2 % anticipado y el 2,3 % anterior. La inflación subyacente cayó como se esperaba, al 2,5 % desde el 2,7 %. La inflación continúa elevada, lo que probablemente no alterará la postura de la Reserva Federal en su reunión de política monetaria de junio.

Gap Inc. (GAP.US) cayó un 18 % tras estimar que los aranceles reducirían sus ingresos en 250–300 millones de dólares y citar una menor demanda en sus marcas de menor precio.

El dólar estadounidense intentó un rebote durante la sesión de hoy, pero las tensiones arancelarias siguen ejerciendo presión. El par EUR/USD acumula cuatro meses consecutivos al alza en mayo. La libra esterlina ( GBP/USD : +1,07 %) y las divisas oceánicas ( NZD/USD : +0,64 %, AUD/USD : +0,51 %) se han fortalecido más frente al dólar en lo que va del mes.

El oro fluctúa cerca del punto de equilibrio en mayo, cotizando actualmente en torno a los 2.300 dólares por onza, con una caída diaria del 0,8 % a pesar de la renovada preocupación por las tensiones comerciales entre EE. UU. y China.

Europa cerró la última jornada del mes con resultados mixtos entre los principales índices. El DAX de Alemania subió un 0,27 %, el FTSE 100 del Reino Unido ganó un 0,64 % y el IBEX 35 de España avanzó un 0,25 %, mientras que el CAC 40 de Francia retrocedió un 0,36 %.

El cacao repuntó más de un 6 % hoy, tras varios días de caídas. En mayo, los precios acumulan una subida cercana al 12 %, en medio de la incertidumbre sobre oferta y producción para la temporada 2025/26, acercándose nuevamente al nivel de los 10.000 dólares.

La OPEP+ está considerando un aumento de producción en julio superior a los 411.000 barriles diarios, lo que añade presión bajista sobre los precios. El Brent retrocede más de un 1,5 % en la jornada.

La próxima semana traerá datos relevantes como los informes ISM y el reporte de nóminas no agrícolas (NFP). La última previsión de la Fed de Atlanta para el PIB del segundo trimestre en EE.UU. muestra un crecimiento del 3,8 %, un fuerte repunte tras un débil primer trimestre.

El mercado de criptomonedas se mantiene marcadamente pesimista: Bitcoin cayó un 2,1 % hasta los 103.950 dólares, Ethereum retrocedió un 3,7 % a 2.545 dólares, y los contratos de Graph (-11,8 %), Dogecoin (-10,7 %), Chainlink (-8,6 %) y Solana (-6 %) también registraron pérdidas.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "