Aumenta IMACEC en Chile hacia el 4.2%

Imacec de Chile Supera Expectativas con un Crecimiento del 4,2% en Julio El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de Chile registró un aumento del 4,2% interanual en julio de 2024, superando ampliamente el consenso del mercado, que esperaba un crecimiento del 2,7%. Este incremento marca una notable aceleración desde el aumento revisado al alza del 0,2% observado en el período anterior. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Banco Central de Chile Puntos Clave:



Producción de Bienes Crecimiento Anual: La producción de bienes aumentó un 3,4% , impulsada por la industria y la minería . En la industria, se destacó la mayor producción de alimentos, especialmente en la industria pesquera. En minería, la extracción de litio y cobre fue significativa.

La producción de bienes aumentó un , impulsada por la y la . Cifras Desestacionalizadas: La producción de bienes creció un 0,7% respecto al mes anterior, con la industria creciendo un 4,4% y el resto de bienes aumentando un 1,1%. La minería, en contraste, cayó un 2,5%. 2. Comercio Crecimiento Anual: La actividad comercial creció un 4,9% en términos anuales, con un notable aumento en el comercio mayorista, especialmente en ventas de maquinaria, equipo y enseres domésticos.

La actividad comercial creció un en términos anuales, con un notable aumento en el comercio mayorista, especialmente en ventas de maquinaria, equipo y enseres domésticos. Cifras Desestacionalizadas: El comercio mostró una contracción del 1,8% respecto al mes anterior, afectado principalmente por una disminución en el comercio minorista. 3. Servicios Crecimiento Anual: Los servicios aumentaron un 5,3% en términos anuales, impulsados por los servicios de educación y transporte . El crecimiento en educación se debió a una semana adicional de clases por cambios en el calendario de vacaciones de invierno.

Los servicios aumentaron un en términos anuales, impulsados por los servicios de y . Cifras Desestacionalizadas: Los servicios crecieron un 1,6% respecto al mes anterior, influenciados por los servicios personales y empresariales. Fuente: Banco Central de Chile

