Avance de los resultados del cuarto trimestre de 2024 de Apple (AAPL): la integración de la IA y el mercado chino en el punto de mira

Mientras Apple se prepara para informar sus beneficios del cuarto trimestre fiscal después del cierre del mercado el 31 de octubre de 2024, todas las miradas están puestas en el desempeño del gigante tecnológico en medio de una dinámica de mercado cambiante y transiciones tecnológicas. Con una cotización cercana a máximos históricos y una alza del 19% en lo que va de año, Apple afronta este informe de ganancias con un impulso considerable, aunque los analistas siguen siendo cautelosamente optimistas sobre los resultados del trimestre. Estimaciones de beneficios Los analistas esperan que Apple registre ingresos por 94.580 millones de dólares en el cuarto trimestre fiscal, lo que representa un aumento interanual del 5,7%, el mayor crecimiento anual de la compañía en dos años. Los beneficios por acción se proyectan en 1,48 dólares, lo que marca un modesto aumento del 1% con respecto al año anterior. Estas expectativas reflejan tanto las oportunidades como los desafíos que enfrenta Apple en sus mercados clave, particularmente en China. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Bloomberg La estimación de consenso de beneficios por acción (BPA) se sitúa en 1,598 dólares (GAAP), lo que muestra un modesto crecimiento del 0,22 % con respecto al período anterior. Esta cifra se sitúa entre las distintas proyecciones de los analistas que hemos visto, ya que algunos pronostican 1,48 dólares (estimación de LSEG) y otros proyectan 1,60 dólares (consenso de TradingView). La empresa ha demostrado una sólida ejecución históricamente, superando las estimaciones de BPA en 7 de los últimos 8 trimestres, lo que sugiere la posibilidad de otra sorpresa positiva. Volatilidad implícita después de la publicación de resultados. Fuente: Bloomberg Métricas de rentabilidad: Utilidad neta (ajustada): se espera que sea de 24.323 millones de dólares, lo que supone un aumento del 0,18 %

Utilidad operativa: se prevé que sea de 29.961 millones de dólares, con una ligera disminución del -0,02 %

EBITDA: se prevé que sea de 32.127 millones de dólares, lo que supone una disminución del -2,11 % De cara al futuro, los analistas proyectan un crecimiento continuo con: Primer trimestre de 2025 (diciembre de 2024): BPA de 2,399 dólares

Segundo trimestre de 2025 (marzo de 2025): BPA de 1,713 dólares

Tercer trimestre de 2025 (junio de 2025): BPA de 1,571 dólares El mercado está descontando una reacción significativa de los resultados, con un movimiento implícito de un día del 4,09 % tras el informe. Esto es particularmente digno de mención dada la tendencia histórica de Apple a sorprender al alza, con una sorpresa de ganancias promedio del 7,23 % en los últimos trimestres. El futuro del iPhone El segmento del iPhone sigue siendo crucial para el éxito de Apple, y los datos recientes sugieren señales mixtas. Las primeras ventas del iPhone 16 en China han mostrado resultados prometedores, con un aumento del 20% en las primeras tres semanas en comparación con su predecesor. Cabe destacar que los consumidores están gravitando hacia los modelos de gama alta, y las versiones Pro y Pro Max experimentaron un aumento del 44% en las ventas en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, los informes de posibles recortes de pedidos de aproximadamente 10 millones de unidades entre el cuarto trimestre de 2024 y el segundo trimestre de 2025, que afectan principalmente a los modelos de gama baja, han suscitado algunas preocupaciones entre los inversores. La inteligencia artificial en el foco de atención La integración de la inteligencia artificial en el ecosistema de Apple se ha convertido en un área clave para los inversores. La empresa lanzó recientemente iOS 18.1, que incluye Apple Intelligence basada en IA, que introduce herramientas de escritura mejoradas, capacidades de edición de fotos y una mejor gestión de notificaciones. Si bien estas funciones están disponibles actualmente en los últimos modelos de iPhone, el cronograma para su implementación en China sigue siendo incierto, aunque la disponibilidad en la Unión Europea está confirmada para abril de 2025. El segmento de Servicios de Apple sigue siendo un punto brillante en la cartera de la empresa, ya que contribuye entre el 25 y el 30 % de los ingresos generales y mantiene su posición como la división más rentable. Los analistas esperan que los ingresos de Servicios crezcan un 13 % interanual, ligeramente por debajo del crecimiento del 14 % del trimestre anterior, pero manteniendo aún una impresionante expansión de dos dígitos. Este segmento, que incluye la App Store, Apple Pay, Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e iCloud, se ha vuelto cada vez más importante para la historia de crecimiento y los márgenes de beneficio de Apple. Otras categorías de productos también muestran resultados prometedores, ya que se proyecta que los ingresos del iPad crecerán un 10 % interanual, luego de un sólido aumento del 24 % en el trimestre anterior impulsado por los lanzamientos de nuevos modelos. Los resultados del trimestre actual reflejarán parcialmente el impacto de los lanzamientos de productos recientes, incluidos los AirPods Max. De cara al futuro, los inversores se centrarán especialmente en los comentarios de la gerencia sobre varias áreas clave: la estrategia de implementación más amplia de las funciones de inteligencia artificial y Apple Intelligence, los planes para los auriculares Vision Pro en medio de informes de producción reducida, las estrategias para navegar en el competitivo mercado chino y la sostenibilidad del crecimiento de los servicios. Además, cualquier indicador prospectivo sobre el ciclo del iPhone 16 será crucial para el sentimiento del mercado. AAPL.US (D1) El precio se negocia actualmente justo por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% y entre las medias móviles simples (SMA) de 30 y 50 días. Para los alcistas, mantenerse por encima del nivel de Fibonacci del 23,6% y la media móvil simple (SMA) de 50 días será esencial para mantener el impulso. Si este soporte falla, los bajistas podrían presionar para volver a probar la media móvil simple (SMA) de 100 días. El RSI indica una inclinación bajista, mostrando una divergencia con máximos y mínimos más bajos, mientras que el MACD también se está volviendo bajista gradualmente, lo que sugiere un posible impulso a la baja. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "