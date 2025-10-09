Balanza comercial de Alemania

Importaciones alemanas mensuales (desestacionalizadas): -1,3 % frente al -0,5 % esperado y el -0,1 % anterior.

Exportaciones alemanas mensuales (desestacionalizadas): -0,5 % frente al 0,2 % esperado y el -0,6 % anterior.

Balanza comercial alemana : 17.200 millones de euros frente a los 15.000 millones esperados y los 14.700 millones anteriores.