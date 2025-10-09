Balanza comercial de Alemania

- Los datos de exportación e importación de Alemania son más débiles de lo esperado.
- La demanda de productos alemanes en el extranjero y el consumo nacional siguen bajo presión.
- Los datos de exportación e importación de Alemania son más débiles de lo esperado.
- La demanda de productos alemanes en el extranjero y el consumo nacional siguen bajo presión.
Importaciones alemanas mensuales (desestacionalizadas): -1,3 % frente al -0,5 % esperado y el -0,1 % anterior.
Exportaciones alemanas mensuales (desestacionalizadas): -0,5 % frente al 0,2 % esperado y el -0,6 % anterior.
Balanza comercial alemana : 17.200 millones de euros frente a los 15.000 millones esperados y los 14.700 millones anteriores.
Dólar en Colombia cierra sobre los $4.080 hoy en 10 de Octubre
ÚLTIMA HORA: datos preliminares de la Universidad de Míchigan en línea con las expectativas 📌
ÚLTIMA HORA: el USDCAD cae tras el informe laboral de Canadá 📌
Informe de producción industrial en Italia 📉
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "