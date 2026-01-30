Banco central de Colombia decidiría hoy alza de tasas tras récord salarial de Petro

Los swaps de tasas anticipan un ciclo que llevaría la tasa hasta 12% en los próximos 12 meses.

El Banco Central de Colombia decidiría hoy el primer incremento de tasas desde 2023; el consenso espera +50pb a 9,75% .

El Banco Central de Colombia anunciará esta tarde su decisión de política monetaria, con el consenso del mercado anticipando el primer incremento de tasas desde 2023. La medida respondería al abrupto aumento de las expectativas de inflación generado por el alza récord del 23% en el salario mínimo decretada por el presidente Gustavo Petro.

Mercado anticipa alza de 50 puntos base

De los 30 analistas encuestados por Bloomberg, todos anticipan un incremento en los costos de endeudamiento. El escenario central es claro, 24 analistas esperan un alza de 50 puntos base, llevando la tasa al 9,75%. Tres analistas proyectan un aumento mayor hasta el 10%, mientras que otros tres prevén un incremento de 25 puntos base.

Los operadores de swaps de tasas de interés apuestan a que el movimiento de hoy marcará el inicio de un nuevo ciclo de ajuste monetario que llevaría la tasa de referencia hasta el 12% en los próximos doce meses.

La última modificación de la tasa fue en abril de 2025, cuando el Emisor la redujo en 25 puntos base desde 9,50%. La decisión se publicará a las 6:00 PM (GMT -3).

Fuente: Tradingeconomics

Salario mínimo dispara expectativas de inflación

El sorpresivo incremento del 23% en el salario mínimo para 2026, el mayor en la historia reciente, tomó por sorpresa a los responsables de política monetaria.

El efecto sobre las expectativas fue inmediato. En la encuesta de enero del Banco Central de Colombia, la inflación esperada para 2026 saltó de 4,5% a 5,9%, registrando el mayor incremento mensual desde que se tiene registro. En la encuesta más reciente, los economistas elevaron su pronóstico mediano a 6,4%, un aumento de 1,8 puntos porcentuales.

Las expectativas para 2027 también se deterioraron, ubicándose en 4,8%, lo que implicaría que el banco central habría incumplido su meta del 2% al 4% por séptimo año consecutivo.

La inflación anual se sitúa actualmente en 5,1%.

Fuente: Tradingeconomics

Decisión dividida y tensión política

Se anticipa que la junta directiva tomará la decisión por votación dividida de cuatro contra tres. En reuniones recientes, un grupo minoritario que incluye al ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha abogado por mayor estímulo monetario para reactivar el crecimiento económico.

El presidente Petro ha presionado repetidamente al banco central para que flexibilice la política monetaria. Esta semana, calificó un eventual incremento de tasas como reflejo de "odio político" hacia su gobierno.

No obstante, para la mayoría del directorio, el alza será fundamental para evitar un mayor desanclaje de las expectativas de inflación y enviar una señal contundente del compromiso institucional con el retorno de la inflación al rango objetivo en 2027.

USDCOP y reunión Petro-Trump

El tipo de cambio USDCOP cerró ayer en COP 3.641, registrando un descenso de COP 28 frente a la sesión previa, en una jornada marcada por la debilidad generalizada del dólar a nivel global.

Esta mañana, el par cotiza en torno a COP 3.646,85, con un leve repunte del 0,16%. En el último mes, el peso colombiano se ha apreciado 3,27% y acumula un avance del 13,27% en los últimos doce meses.

Un alza de tasas de 50 puntos base podría dar soporte adicional al peso en el corto plazo, al ampliar el diferencial de tasas con otras economías de la región. Sin embargo, el impacto dependerá del tono del comunicado y de las señales sobre movimientos futuros.

En el frente diplomático, el presidente Petro se reunirá con el presidente estadounidense Donald Trump en Washington el 3 de febrero, lo que podría marcar una mejora en las relaciones bilaterales tras una serie de enfrentamientos recientes. El resultado de esta reunión será relevante para el sentimiento hacia los activos colombianos.

Fuente: xStation5

_________

